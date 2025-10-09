I když počet nově nakažených spalničkami v USA ubývá, celkové množství stále roste. Spojené státy překročily hranici 1500 případů spalniček za rok 2025. Podle epidemiologů je to nejvyšší počet od přelomu tisíciletí, kdy byla tato nemoc v USA lokálně vymýcená. Zdravotní úřady varují, že hlavní příčinou je klesající proočkovanost v zemi.
Počet případů spalniček v USA překonal 1500. Situace je nejhorší za třicet let
Nejnovější údaje ukazují, že počet případů v současné době klesá. Nejhorší situaci Spojené státy zažily na jaře, konkrétně v březnu. Přes snahu o kontrolu epidemie ale stále přibývají nové případy, což znamená, že choroba nadále představuje hrozbu pro neočkované, děti a lidi s imunitními problémy, jež může nejsnadněji ohrozit.
Podle údajů Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) bylo k 30. září v USA potvrzeno celkem 1 544 případů spalniček. Sedmého října pak celkový počet případů vzrostl na 1563, popisuje CDC. Jedná se o nejvyšší počet od roku 1992, kdy bylo zaznamenáno 2 126 případů, a výrazně toto číslo převyšuje rekord jednadvacátého století z roku 2019, kdy lékaři potvrdili 1 274 případů. V roce 2000 byla tato nemoc v USA prohlášena za vymýcenou.
Epidemie neočkovaných
Téměř všichni nakažení jsou během současné epidemie buď neočkovaní, nebo není jejich očkovací status známý. Většinou je průběh onemocnění relativně mírný, ale bohužel to neplatí vždy. Už 191 nakažených skončilo v nemocnici, a tři dokonce zemřeli.
Nejhorší situace je ve státech Texas a Nové Mexiko, v tom druhém se ale zlepšuje rychleji – dokonce tak rychle, že tam na začátku podzimu oficiálně prohlásili epidemii spalniček za skončenou.
Nárůst počtu případů je nyní opravdu výrazně nižší než na jaře: od května přibylo „pouze“ pět stovek nakažených. Počet nakažených letos celkově oproti předchozím letům skokově narostl – za celý minulý rok bylo hlášeno jen 285 případů a v roce 2023 jich bylo dokonce jen pouhých 59. Nakažený člověk zemřel na spalničky naposledy před deseti lety.
Obavy z budoucnosti
Spalničky jsou vlastně dost „jednoduchá“ nemoc. Velmi účinně se dají vymýtit, je-li dostatečně proočkovaná dost velká část společnosti – přesně tak se povedlo nemoc z USA vyhnat na konci dvacátého století. Jenže v současné době se to nedaří.
Kvůli rozšířeným kampaním proti vakcínám a neustálému zlehčování nebezpečnosti spalniček pro neočkované míra proočkovanosti neustále klesá. CDC přitom zájemce o očkování ujišťuje, že očkovací látka proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám označovaná zkratkou MMR je velmi bezpečná a účinná: „Pokud je očkováno více než 95 procent lidí v komunitě, je většina lidí chráněna díky komunitní imunitě.“
Míra proočkovanosti ale pod tuto hranici poklesla. Ještě v letech 2019 a 2020 se pohybovala nad touto hranicí, když dosahovala 95,2 procenta u předškoláků, ale ve školním roce 2019–2020 už propadla na 92,7 procenta. Pokud by se nepodařilo úroveň proočkovanosti zvýšit, pak by během dalších 25 let mohlo dojít až k 851 300 infekcím, které by znamenaly přibližně 170 tisíc hospitalizací a dva a půl tisíce úmrtí.
Jenže pokud bude proočkovanost i nadále klesat, pak by to znamenalo rychlé zhoršování situace. Podle studie z letošního jara se dá jako katastrofický označit například hypotetický scénář, v němž by počet očkovaných klesl pod padesát procent. Pak by USA zaznamenaly možná až 51,2 milionů případů spalniček.