Oppenheimer jako napůl Prométheus, napůl Sheldon Cooper dal lidem sílu jádra

S vývojem prvních atomových zbraní je neodmyslitelně spojeno jméno Roberta Oppenheimera. Pro geniálního teoretického fyzika šlo ale jenom o zlomek života: vývojem „zbraně všech zbraní“ totiž strávil pouhé tři roky svého barvitého života. Jeho kariéra připomínala antickou tragédii.

Oppenheimer byl od malička velmi zvláštní dítě, zcela jednoznačně geniální, uvedl pro Českou televizi historik z národní laboratoře v Los Alamos Allan B. Carr. Už když mu bylo devět, vyzýval své vrstevníky, aby mu latinsky pokládali otázky, na něž odpovídal řecky.

Teorie jaderného třesku

„To se jeho vrstevníkům nemuselo úplně líbit. Když se nad tím zamyslíte, s kým se podobné dítě asi tak kamarádí? Ve stejném věku, nebo možná mohl být o rok nebo dva starší, přednášel pro mineralogickou společnost v New Yorku,“ líčí historik.

Oppenheimer podle něj neměl běžnou výchovu, měl kolem sebe jiné lidi, kteří byli podobní jako on. „Myslím si, že jak rostl a vyvíjel se jako člověk, bylo pro něj obtížné – a v některých případech mu to bylo až trapné – navazovat vztahy s ostatními. Je to něco, s čím se potýkal opravdu dlouho. Nejsem psycholog a nepředstírám, že jím jsem, ale když uvažujeme o Oppenheimerově životě, o jeho přínosu, o jeho rozhodnutích, myslím, že je zajímavé vzít v úvahu, že měl opravdu velmi neobvyklé dětství. V jistém smyslu kvůli své genialitě,“ líčí vědec.

Oppenheimer byl zřejmě důležitou inspirací pro postavu podivínského fyzika Sheldona Coopera v seriálu Teorie velkého třesku. Autoři to sice nikdy explicitně nepřiznali, ale seriál vznikl jen dva roky poté, co vyšla slavná kniha „American Prometheus“ o Oppenheimerovi. Ta génia popisuje nejen jako novodobého zloděje božského plamene a dárce této přelomové technologie lidstvu, ale také jako ostýchavého muže, který si nedokázal příliš budovat normální mezilidské vztahy.

Těch podobností jsou desítky: oba jsou teoretičtí fyzici, oba získali doktorát kolem dvacítky, oba studovali na CalTechu a oba byli společensky zcela nesnesitelní.