Nová varianta covidu „cikáda“ odolávající protilátkám se dostala už i do Česka


před 24 mminutami|Zdroj: ČT24, CDC, SZÚ, JAMA

Nově se šířící varianta viru SARS-CoV-2 se liší od těch předchozích tolik, že by mohla snadněji unikat očkování i předchozímu překonání covidu. Upozorňují na ni experti ve více zemích včetně Česka. Pokud by se šířila dál, bylo by zřejmě potřeba změnit očkování.

Americké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) upozorňuje na novou variantu covidu-19. Jmenuje se BA.3.2, říká se jí cikáda a podle expertů z USA má ve svém takzvaném spike proteinu mutace, které by „mohly snížit účinnost ochrany získané předchozí infekcí nebo očkováním“. Neznamená to, že by očkování nebo překonané nemoci už lidi nechránily vůbec, jen, že je tato ochrana o něco nižší. Tato změna je ale natolik velká, že na ni zdravotní úřady ve Spojených státech přesto upozorňují.

„Je to varianta, která se vyvíjí na pozadí dravějších odvozených od BA.2.86 v skrytu, a proto získala své jméno cikáda,“ vysvětluje její přezdívku Helena Jiřincová z Národní referenční laboratoře pro chřipky a nechřipková respirační onemocnění. V tuzemsku na ni virologové upozorňovali od podzimu 2025 a podrobněji ji popsali letos v pravidelné lednové zprávě.

Vlastnosti nové varianty

Do Spojených států se cikáda dostala prokazatelně nejpozději loni v létě, kdy ji zachytila náhodná kontrola u člověka na sanfranciském letišti. Pak si dal virus „pauzu“ a další případy se objevily až v prosinci, vždy u lidí, kteří byli s nemocí covid-19 hospitalizovaní nebo ošetření ambulantně. Pozitivní je, že žádný z pěti pacientů nezemřel. Ale další analýzy potvrdily schopnost této linie obcházet imunitu.

CDC uvedlo, že dva z prvních tří hospitalizovaných, u nichž se našla varianta BA.3.2, byli starší dospělí, kteří už trpěli chronickými zdravotními problémy; jedním z nich byl člověk přijatý do nemocnice o čtyři dny dříve kvůli srdečnímu onemocnění.

„Není to legrace. Lidé bojují o život a my s nimi,“ říká sestra z covidového oddělení v novém dokumentu ČT
Že se tato varianta šíří, naznačují údaje z amerických odpadních vod. Rutinní testování odhalilo její stopy asi v polovině všech amerických států – a to prakticky ve všech koutech země. Toto šíření by opět mohlo být náznakem, že varianta má potenciál pro rychlejší expanzi, což by opět mělo být spojené s lepší schopností této mutace vyhýbat se imunitě.

Ve zprávě, kterou CDC vydalo, se píše, že zatím je ještě příliš brzy na to, aby se dalo říci, jestli varianta BA.3.2 zvýší závažnost onemocnění nebo víc zatíží americký zdravotnický systém. Zatím to tak spíš nevypadá – alespoň podle obsazenosti nemocnic.

Ohrožení senioři

Podle nejnovější analýzy CDC počet úmrtí na covid-19 v USA nadále přesahuje sto tisíc případů ročně, přičemž drtivá většina z nich připadá na Američany starší 65 let. David C. Grabowski z Harvard Medical School v úvodníku k nejnovějším údajům CDC o úmrtnosti doporučil, aby se starší dospělí „vyhýbali přeplněným domům s pečovatelskou službou a jiným skupinovým ubytovacím zařízením, kde se covid-19 může rychle šířit“. Místo toho by podle něj měli hledat zařízení s jednolůžkovými pokoji, lepší ventilací a vylepšenými postupy pro kontrolu infekcí.

Vědci přišli na to, co způsobuje myokarditidu po očkování proti covidu
Varianta je i v Česku

Podle CDC se linie BA.3.2 neboli cikáda mohla poprvé objevit v Jižní Africe, kde byla poprvé zaznamenána v listopadu 2024. Od té doby se objevila v celé řadě zemí celého světa včetně Česka.

Jak už bylo zmíněno výše, v tuzemsku ji virologové poprvé podrobně popsali letos v lednu. „V současné době evidujeme cikádu BA.3.2 a subvarianty od ní odvozené i u nás, ale v poměrně malé míře,“ uvedla pro ČT Jiřincová „Nejedná se o variantu, před kterou varuje CDC, WHO či ECDC, ale o variantu monitorovanou (neboli VUM), vzhledem k tomu, že svým charakterem se antigenně liší od variant cirkulujících v posledních dvou letech a tedy i od kmenů, proti kterým se očkuje,“ vysvětluje Jiřincová, proč právě na tuto mutaci aktuálně směřuje taková pozornost.

V současné době se cikáda dostává do popředí v Evropské unii, podle aktuální evropské zprávy už dokonce převládá. Ani evropské úřady ale zatím nezaznamenaly zvýšenou úmrtnost. Odlišnost viru by ale mohla mít důsledky v delším časovém horizontu. „V případě rozšíření BA.3.2.x bude pravděpodobně obměněno složení vakcíny proti covidu-19,“ dodala Jiřincová.

Za následky očkování na covid stát ještě nikoho neodškodnil. Resort zdravotnictví obdržel 125 žádostí
Ukrajina zřejmě třetí noc v řadě zasáhla ruské ropné terminály na Baltu

Ukrajina zřejmě třetí noc v řadě zasáhla ruské ropné terminály na Baltu

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
O regulaci marží na pohonné hmoty bude vláda jednat v pondělí

O regulaci marží na pohonné hmoty bude vláda jednat v pondělí

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Izrael vyšle další síly do Libanonu, hrozí humanitární zkáza

Izrael vyšle další síly do Libanonu, hrozí humanitární zkáza

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Ministři zahraničí z G7 vyzvali k zastavení útoků na civilisty ve válce s Íránem

Ministři zahraničí z G7 vyzvali k zastavení útoků na civilisty ve válce s Íránem

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Vítězkou ankety Zlatý Ámos se stala Adéla Langerová ze Zlína

Vítězkou ankety Zlatý Ámos se stala Adéla Langerová ze Zlína

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
Karlova univerzita kvůli zpoždění kampusu Albertov nebude moci využít přes miliardu z plánu obnovy

Karlova univerzita kvůli zpoždění kampusu Albertov nebude moci využít přes miliardu z plánu obnovy

před 18 hhodinami
Peníze či drogy za „správný“ lístek. Film viní Fidesz z kupčení s hlasy

Peníze či drogy za „správný“ lístek. Film viní Fidesz z kupčení s hlasy

před 20 hhodinami
Policie vyšetřuje útok zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze

Policie vyšetřuje útok zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze

včeraAktualizovánopřed 22 hhodinami

VideoČeští experti zkoumají čínského robota Karla

Odborníci ze spolku Česká IT akademie zkoumají čínského humanoidního robota jménem Karel. Objevují, jak technologie funguje, i to, co všechno tito roboti dokážou o svých uživatelích zjistit. S čínskými technologiemi se totiž dlouhodobě spojují rizika spojená se sledováním i sběrem dat. Podle Ondřeje Chlupáčka z akcelerátoru S-tech Ventures je jedním z cílů zkoumání zjistit, jaké komponenty lze nahradit evropskými alternativami a jak by to bylo drahé či složité. Kromě toho odborníci učí Karla správně používat jeho ruce. V budoucnu by pak roboti mohli nahradit lidské pracovníky třeba ve zdravotnictví nebo průmyslu.
před 13 hhodinami

Wikipedie omezila používání AI, povoluje už jen drobné úpravy a překlady

Otevřená internetová encyklopedie Wikipedie zakázala používání umělé inteligence při tvorbě nebo přepisování článků. Podle nových pravidel smí editoři používat jazykové modely, například ChatGPT, Google Gemini nebo DeepSeek, pouze výjimečně. Texty vytvořené těmito nástroji totiž často porušují základní zásady encyklopedie, zejména požadavek na ověření ze spolehlivých zdrojů.
před 19 hhodinami

Vědci testují očkování proti fentanylu. Může zabránit vzniku „zombií“

Epidemie fentanylové závislosti se rozšířila už tak moc, že vědci hledají řešení, která by ještě nedávno nebyla ve hře. Jedním z nich by mohlo být například očkování, které „vypne“ v mozku centra, jež reagují na tuto drogu. Testování této vakcíny už začalo.
před 22 hhodinami

Družice AMBIC bude očima Česka v kosmu. Má sledovat povodně, požáry či dopravu

Zástupci národního centra pro letectví a vesmír VZLU Aerospace a Evropské kosmické agentury (ESA) v pátek podepsali smlouvu, která zajistí vývoj družice AMBIC. Ta by v budoucnu měla pomoci mimo jiné při zvládání požárů a povodní nebo sledování situace na silnicích a železnicích.
před 23 hhodinami

Blíží se „super El Niño“, predikují experti. Může přinést nejteplejší rok vůbec

Nová měření naznačují, že letos zřejmě převládne teplá fáze teploty oceánské vody, které se říká El Niño. To by mohlo mít závažné dopady na počasí ve velké části světa.
před 23 hhodinami

Co se stane, když naklonujete klon? Vědci narazili na bariéru

Před jednatřiceti lety lidé poprvé viděli klon. Ovce Dolly byla první, ale nikoliv poslední, od té doby se tento proces používá běžně v mnoha oblastech vědy. Ve vzduchu ale stále visí jedna otázka: Dá se klonovat nekonečně, nebo existuje mez, kdy to přestává fungovat? Teď tuto hranici našli japonští biologové.
včera v 08:25

Pes je nejlepším přítelem člověka o tisíce let déle, než se předpokládalo

Pes je nejlepším přítelem člověka už nejméně šestnáct tisíc let, prokázala dvojice studií, které vyšly tento týden v odborném žurnálu Nature. Vědci tak výrazně posunuli datum doby, kdy se psi prokazatelně vyskytovali s lidmi v Eurasii – a to přibližně o pět tisíc let směrem do minulosti.
26. 3. 2026
