Nová varianta covidu „cikáda“ odolávající protilátkám se dostala už i do Česka

Nově se šířící varianta viru SARS-CoV-2 se liší od těch předchozích tolik, že by mohla snadněji unikat očkování i předchozímu překonání covidu. Upozorňují na ni experti ve více zemích včetně Česka. Pokud by se šířila dál, bylo by zřejmě potřeba změnit očkování.
Americké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) upozorňuje na novou variantu covidu-19. Jmenuje se BA.3.2, říká se jí cikáda a podle expertů z USA má ve svém takzvaném spike proteinu mutace, které by „mohly snížit účinnost ochrany získané předchozí infekcí nebo očkováním“. Neznamená to, že by očkování nebo překonané nemoci už lidi nechránily vůbec, jen, že je tato ochrana o něco nižší. Tato změna je ale natolik velká, že na ni zdravotní úřady ve Spojených státech přesto upozorňují.
„Je to varianta, která se vyvíjí na pozadí dravějších odvozených od BA.2.86 v skrytu, a proto získala své jméno cikáda,“ vysvětluje její přezdívku Helena Jiřincová z Národní referenční laboratoře pro chřipky a nechřipková respirační onemocnění. V tuzemsku na ni virologové upozorňovali od podzimu 2025 a podrobněji ji popsali letos v pravidelné lednové zprávě.
Vlastnosti nové varianty
Do Spojených států se cikáda dostala prokazatelně nejpozději loni v létě, kdy ji zachytila náhodná kontrola u člověka na sanfranciském letišti. Pak si dal virus „pauzu“ a další případy se objevily až v prosinci, vždy u lidí, kteří byli s nemocí covid-19 hospitalizovaní nebo ošetření ambulantně. Pozitivní je, že žádný z pěti pacientů nezemřel. Ale další analýzy potvrdily schopnost této linie obcházet imunitu.
CDC uvedlo, že dva z prvních tří hospitalizovaných, u nichž se našla varianta BA.3.2, byli starší dospělí, kteří už trpěli chronickými zdravotními problémy; jedním z nich byl člověk přijatý do nemocnice o čtyři dny dříve kvůli srdečnímu onemocnění.
Že se tato varianta šíří, naznačují údaje z amerických odpadních vod. Rutinní testování odhalilo její stopy asi v polovině všech amerických států – a to prakticky ve všech koutech země. Toto šíření by opět mohlo být náznakem, že varianta má potenciál pro rychlejší expanzi, což by opět mělo být spojené s lepší schopností této mutace vyhýbat se imunitě.
Ve zprávě, kterou CDC vydalo, se píše, že zatím je ještě příliš brzy na to, aby se dalo říci, jestli varianta BA.3.2 zvýší závažnost onemocnění nebo víc zatíží americký zdravotnický systém. Zatím to tak spíš nevypadá – alespoň podle obsazenosti nemocnic.
Ohrožení senioři
Podle nejnovější analýzy CDC počet úmrtí na covid-19 v USA nadále přesahuje sto tisíc případů ročně, přičemž drtivá většina z nich připadá na Američany starší 65 let. David C. Grabowski z Harvard Medical School v úvodníku k nejnovějším údajům CDC o úmrtnosti doporučil, aby se starší dospělí „vyhýbali přeplněným domům s pečovatelskou službou a jiným skupinovým ubytovacím zařízením, kde se covid-19 může rychle šířit“. Místo toho by podle něj měli hledat zařízení s jednolůžkovými pokoji, lepší ventilací a vylepšenými postupy pro kontrolu infekcí.
Varianta je i v Česku
Podle CDC se linie BA.3.2 neboli cikáda mohla poprvé objevit v Jižní Africe, kde byla poprvé zaznamenána v listopadu 2024. Od té doby se objevila v celé řadě zemí celého světa včetně Česka.
Jak už bylo zmíněno výše, v tuzemsku ji virologové poprvé podrobně popsali letos v lednu. „V současné době evidujeme cikádu BA.3.2 a subvarianty od ní odvozené i u nás, ale v poměrně malé míře,“ uvedla pro ČT Jiřincová „Nejedná se o variantu, před kterou varuje CDC, WHO či ECDC, ale o variantu monitorovanou (neboli VUM), vzhledem k tomu, že svým charakterem se antigenně liší od variant cirkulujících v posledních dvou letech a tedy i od kmenů, proti kterým se očkuje,“ vysvětluje Jiřincová, proč právě na tuto mutaci aktuálně směřuje taková pozornost.
V současné době se cikáda dostává do popředí v Evropské unii, podle aktuální evropské zprávy už dokonce převládá. Ani evropské úřady ale zatím nezaznamenaly zvýšenou úmrtnost. Odlišnost viru by ale mohla mít důsledky v delším časovém horizontu. „V případě rozšíření BA.3.2.x bude pravděpodobně obměněno složení vakcíny proti covidu-19,“ dodala Jiřincová.