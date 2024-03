Za následky očkování na covid stát ještě nikoho neodškodnil. Resort zdravotnictví obdržel 125 žádostí

Stovka zamítnutí

O odškodnění požádalo dosud 125 lidí, 98 žádostí resort zdravotnictví zamítl. Se sedmi lidmi je v soudním sporu. „Výklad leží na orgánu, který aplikuje právo. To ten pojem interpretuje natolik zužujícím a přísným způsobem, že ve svém důsledku si myslíme, že na nárok nemůže dosáhnout v podstatě nikdo,“ míní advokátní koncipientka VSP Natálie Vaicová.

„Při posuzování žádostí musíme vycházet z platné legislativy. Nemáme možnost si to vykládat, jak bychom si přáli,“ okomentoval náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic (Piráti).

„Myslím, že to nebyla chyba. Je to otázka výkladu. Ale pokud se ukáže, že nefunguje, nebo něco není v pořádku, tak samozřejmě by mělo dojít ke změně,“ uvedl člen sněmovního výboru pro zdravotnictví Kamal Farhan (ANO).