Nejasnosti kolem dlouhého covidu přetrvávají i čtyři roky po začátku pandemie

Nemoc covid-19 dnes mnozí lidé berou skoro jako rutinní nepříjemnost podobnou chřipce a jiným sezonním nákazám. Čtyři roky po prvních zprávách o novém respiračním onemocnění jsou však jeho trvalejší dopady, známé jako "dlouhý covid", stále záhadou pro lékaře i pacienty, napsal deník The Washington Post (WP).

„O tomhle konkrétním koronaviru toho víme hodně,“ řekla Francesca Beaudoinová, která vede epidemiologické středisko na Brownově univerzitě. „Pochopení dlouhodobých následků infekce to ale nepřináší,“ dodala.

K diagnóze dlouhého covidu zpravidla lékaři dospívají vylučovací metodou, když se pro přetrvávající příznaky pacientů neprokáže žádná jiná příčina. V září ale odborný časopis Nature publikoval studii, podle níž lze v krvi lidí s dlouhým covidem najít specifické znaky. Toto zjištění by mohlo vést k vývoji diagnostických krevních testů.

Možnost odhalit problém včas

„Je to opravdu vzrušující,“ uvedl epidemiolog Ziyad Al-Aly, který se postcovidovým syndromem zabývá na Washingtonově univerzitě v St. Louis. „Přináší to objektivní důkaz, který diagnózu legitimizuje a ukazuje, že si ji lidé nevymýšlí. A přináší to indicie ohledně mechanismu,“ uvedl.

Studie vypracovaná výzkumníky z newyorské nemocnice Mount Sinai a lékařské fakulty Yaleovy univerzity ukázala, že osobní příběhy pacientů zpravidla odpovídaly vědeckému pozorování, čímž podpořila myšlenku, že pacienti mají přehled o tom, co se s jejich organismy děje. Podle šéfa výzkumného týmu Davida Putrinoa z poznatků plyne důležitý vzkaz pro lékaře: Věřte svým pacientům.