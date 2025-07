Nenávistné projevy na internetu připomínají jazyk duševních poruch

Každý, kdo někdy zabrousil do internetových diskuzí, si musel všimnout, že tamní jazyk a vyjadřování jsou jiné než komunikace v reálném světě. I běžná diskuze v on-line prostředí působí podobně agresivně, vulgárně a nepřátelsky jako hádky mezi čtyřma očima. Popsaly to už desítky výzkumů.

Nejasné závěry

To ukazuje, že mezi jazykem v komunitách spojených s hate speech neboli nenávistným projevem a jazykem komunit o duševních chorobách je vysoká podobnost. Co přesně to znamená, je už méně jasné.

Rozhodně se nedá říci to, co by se při povrchním čtení nabízelo, tedy že by lidé věnující se šíření nenávistných myšlenek trpěli psychickými problémy. Hlavně proto, že nešlo zjistit, jestli analyzované příspěvky vytvořili lidé, u nichž byla skutečně diagnostikována porucha.

Možností, jak výsledky interpretovat, je podle autorů více. Jednou z nich by mohlo být například napodobování nenávistných projevů, které se projevují u psychiatrických poruch, protože mohou připadat lidem z nějakého důvodu atraktivní.