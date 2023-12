Lepší duševní zdraví i výkonnost v práci. Psychologové popsali vliv kratší doby strávené na sociálních sítích

Vědci testovali po dobu jednoho týdne, jaký vliv má dopad sledování nebo nesledování sociálních médií. Ukázalo se, že k výrazné změně stačilo snížit dobu jejich užívání o pouhých třicet minut denně. Vedlo to ke zlepšení duševního zdraví, spokojenosti s prací, ale i s pracovním nasazením účastníků. Výzkum vedla Julia Brailovskaia z Centra pro výzkum a léčbu duševního zdraví na univerzitě v německé Bochumi.

Sítě pomáhají i škodí

Sociální sítě se staly nedílnou součástí života mnoha lidí, a to nejen mladé generace. Řada dřívějších studií zkoumala účinky intenzivního používání sociálních médií. Některé ukázaly, že aktivita na sociálních médiích zlepšuje náladu, jiné zase, že má negativní dopad na duševní zdraví a způsobuje, že se uživatelé bojí, že jim unikne něco důležitého, co se v jejich síti děje, když nejsou on-line. Tomuto jevu se říká FoMO – Fear of Missing Out.