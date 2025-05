Nebezpečné látky z lesních požárů pronikaly dle studie do domů miliardy lidí

Toxické látky z lesních požárů pronikly za posledních dvacet let do domů více než miliardy lidí, tvrdí studie publikovaná ve vědeckém časopise Science Advances. Tyto miniaturní částice, které dokáží překonat tisícikilometrové vzdálenosti, jsou nebezpečnější než znečištěné ovzduší ve městě, protože obsahují větší koncentraci potenciálně rizikových chemikálií.

Autoři nové studie použili soubor dat, který vycházel ze satelitního pozorování lesních požárů po celém světě, jež vědci sbírali mezi lety 2003 a 2022. Na základě toho zjistili, že více než miliarda lidí byla alespoň jeden den v roce vystavena ve svých domech větší koncentraci znečištění, než stanovují limity Světové zdravotnické organizace (WHO). Toxické látky z lesních požárů přitom představovaly nejméně polovinu celkového znečištění.

Největším rizikům byli podle této studie vystaveni obyvatelé Jižní Ameriky a střední Afriky. Následovali lidé ze západního pobřeží Severní Ameriky, severozápadní Austrálie a severní a jihovýchodní Asie. Naopak Evropa je na tom jednoznačně nejlépe.

Vědci upozorňují, že nejlepším způsobem, jak se chránit, je předcházet lesním požárům. Další možností jsou speciální zařízení na čištění vzduchu, jež jsou ale pro obyvatele té chudší části světa nedostupným luxusem. Podle nové studie by jedno vyšlo jednu domácnost ročně na stovky dolarů. Ale například v Nigeru nebo Čadu by stál chod takových zařízení více než je tam průměrný roční příjem. Světové vlády by tedy měly jednat tak, aby tyto nerovnosti vyrovnaly, uvádí studie.