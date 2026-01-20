Kráva používá nástroje. Vědci se diví, že si toho dosud nevšimli

Veronika žije v Rakousku na horách a jako každou jinou krávu ji trápí hmyz. Bodavý hmyz dobytek otravuje odnepaměti, ale až Veronika našla řešení. Ze země zvedá klacky nebo třeba i odhozené koště, to uchopí do tlamy a pohybuje jím tak, aby dosáhla na jinak nedosažitelná místa, která ji svědí. Její majitel toto chování nafilmoval a záběry se pak dostaly do rukou expertů z Veterinární univerzity ve Vídni. Ti byli v šoku.
„Říká nám to, že krávy mají potenciál používat nástroje. A my jsme to po tisíce let ignorovali,“ říká hlavní autor studie Antonio J. Osuna-Mascaró z výše uvedeného pracoviště. „Na světě je asi 1,5 miliardy kusů dobytka a lidé s ním žijí už nejméně deset tisíc let. Je šokující, že to objevujeme až teď.“
Obratná uživatelka nástrojů
Vědci sledovali na videu, jak Veronika nástroje používá. Vůbec nejraději využívá košťata. Zoology zajímalo proč. Ukázalo se, že proto, že má dvě různé strany. A kráva každou z nich používá pro škrábání na jiné části těla a jiným způsobem – na oblast kolem vemene používá smeták, pro místa kolem řitního otvoru spíše násadu. To byl už druhý šok, který vědci při výzkumu „obyčejné krávy“ zažili.
Jedná se totiž o takzvané víceúčelové používání nástrojů, kdy zvíře jednu věc použije na několik odlišných způsobů. Jde o něco zcela výjimečného, popsaného zatím zejména u šimpanzů. Ti například využívají tupější stranu klacíku k vytvoření díry do mraveniště, tou ostřejší pak hmyz vytahují.
Aby si to ověřili a vyloučili nějaký podvod, trik nebo manipulaci pomocí AI, vydali se vědci do terénu, kde Veroniku studovali přímo na farmě v podhůří Alp. Provedli s ní sérii experimentů, během nichž s úžasem sledovali, jak kráva svým dlouhým jazykem nejprve uchopí koště a pak ho používá. Rakouská kráva není tak rafinovaná jako šimpanzi, ale přesto její ovládání nástroje vědce zaskočilo.
Výzkum podle autorů otevírá cestu k pozorování dalších kusů skotu, jestli ovládají stejné, nebo dokonce ještě lepší triky s nástroji. Může to ale také vést k přehodnocení našich znalostí, jakými intelektuálními schopnostmi dobytek disponuje.