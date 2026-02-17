Klíčový úřad v USA končí s programy připravenosti na pandemie


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, Nature, CIDRAP

Americké úřady plánují kompletní transformaci agentury, která se doposud starala o připravenost na možné budoucí pandemie a o ochranu Spojených států před AIDS. Kritici kroku varují, že to zemi oslabí v případě budoucích epidemií infekčních nemocí.

Zaměstnanci amerického Národního institutu pro alergie a infekční nemoci (NIAID) dostali pokyn odstranit z webových stránek institutu slova „biologická obrana“ a „připravenost na pandemii“. Podle odborníků, které oslovil odborný časopis Nature, to oslabí schopnost Spojených států reagovat na případné budoucí hrozby spojené s infekčními nemocemi.

Žurnál v komentáři uvedl, že tyto pokyny byly uvedené v e-mailech, které získal; od koho je obdržel, ale časopis odmítá zveřejnit, aby svůj zdroj ochránil. Není to ale prý jen jeden člověk, Nature píše, že s ním čtyři zaměstnanci NIAID hovořili pod podmínkou anonymity, protože institut jim nedal svolení mluvit s médii. Nature má velmi dobrou pověst a vysoké standardy odborné žurnalistiky, jeho vyjádření bývají proto považována za důvěryhodná.

Zaměstnanci agentury pro Nature sdělili, že NIAID pravděpodobně v rámci širší reorganizace sníží prioritu svých tradičních pilířů výzkumu, jimiž jsou HIV, biologická obrana a připravenost na pandemie. Kritici považují tento nápad za obdobu rčení se pštrosem strkajícím před problémy hlavu do písku.

NIAID se dle Nature teď bude spíše „zabývat nejzávažnějšími infekčními chorobami, kterým Američané v současné době čelí, s využitím důkazů z nejkvalitnější vědy a (...) podporovat inovativní výzkum zaměřený na základní studie v oblasti imunologie a alergických a autoimunitních onemocnění s cílem zlepšit výsledky léčby pacientů“, napsal v komentáři zveřejněném 16. ledna v časopise Nature Medicine profesor Jay Bhattacharya, který byl jmenován prezidentem USA Donaldem Trumpem ředitelem Národních institutů zdraví (NIH).

Bhattachary bývá médii často označován za odpůrce očkování, nedávno ale při senátním slyšení vakcíny obhajoval:

Že bude pod něj spadající úřad věnovat menší pozornost viru HIV, je dle tohoto komentáře způsobené tím, že proti nemoci už existují velmi účinné léky, které její nebezpečnost pro veřejné zdraví výrazně snížily.

Nahid Bhadeliová, ředitelka Centra pro nové infekční nemoci na Bostonské univerzitě, pro Nature prohlásila, že snížení priority biologické obrany a připravenosti na pandemie oslabí schopnost Spojených států reagovat na patogeny, které se neustále vyvíjejí v divoké přírodě a přenášejí se na lidi. „To, že řekneme, že se o tyto problémy přestaneme starat, neznamená, že zmizí – jen to znamená, že budeme méně připraveni,“ konstatovala.

Jako válka či pandemie. Vědci spočítali, že konec USAID by mohl stát 14 milionů životů
Ilustrační foto

USA snižují svou obranu proti budoucím pandemiím

V současné době je asi třetina z 6,6 miliardy dolarů (asi 135 miliard korun) rozpočtu institutu věnována na výzkum patogenů, které vyvolávají výše popsané obavy, a na vývoj způsobů, jak chránit Američany před nově se objevujícími infekčními chorobami a dalšími potenciálními hrozbami, jako jsou radiace a chemické látky. Asi 1,5 miliardy dolarů (bezmála 31 miliard korun) je určeno na výzkumné projekty v oblasti HIV/AIDS.

Od návratu Trumpa do Bílého domu loni v lednu se počet zaměstnanců NIH snížil přibližně o pětinu v důsledku propouštění nebo odchodů. V červnu 2025 úředníci také pozastavili činnost Úřadu pro připravenost a reakci na pandemie, který byl zřízen o dva roky dříve s cílem udržovat schopnost reagovat na biologické hrozby a patogeny – včetně vývoje nových vakcín a léčebných postupů.

