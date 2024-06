Invazní komáři jsou zdravotní hrozbou pro Evropu

Evropské zdravotní úřady varují před komáry. Nejnovější údaje ukazují, že přibývá nemocí, které tento bodavý hmyz přenáší – zejména se to týká horečky dengue ale také viru západonilské horečky.

V České republice lékaři zaznamenali do konce května 48 nakažených horečkou dengue, což je proti stejnému období loňského roku dvojnásobek, vyplývá z dat Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Mezi lety 2013 a 2022 bylo v Česku nahlášeno celkem 717 případů.

Roste podle něj ale také počet importovaných případů, kdy jich v roce 2022 bylo hlášeno 1572 a v roce 2023 už více než 4900. Podle expertů z této evropské instituce se jedná se o nejvyšší počet hlášených importovaných případů horečky dengue od zahájení sledování na úrovni EU v roce 2008. A tento trend pokračuje i letos: v prvních měsících roku 2024 hlásilo několik zemí výrazný nárůst počtu importovaných případů horečky dengue, což by mohlo naznačovat, že v roce 2024 mohou být počty ještě vyšší než v nedávných letech.

Je to invazní druh původem z Jihovýchodní Asie, který se do Evropy dostal až v sedmdesátých letech dvacátého století, ale úspěšně se zde usadil a šíří se. Komár tygrovaný se od roku 2012 ojediněle objevuje i na Břeclavsku na jižní Moravě.

Podle predikce ECDC by se v roce 2025 mohla tato choroba běžně vyskytovat i v některých oblastech jižních Čech nebo jižní Moravy. Na životě ohrožuje tato horečka zejména lidi starší 60 let.

Co s týká západonilské horečky, hlásily evropské země v roce 2023 celkem 713 lokálně získaných případů u lidí ve 123 různých regionech devíti zemí EU. Problém je, že se tato nemoc zjevně šíří do míst, kde v minulosti předtím nebyla: dvaadvacet z těchto regionů bylo hlášeno jako místa nákazy úplně poprvé. Počet hlášených případů byl sice před rokem nižší než v roce 2022, kdy bylo 1133 nakažených, ale počet oblastí postižených nemocí je nejvyšší od roku 2018.

Šíření do míst, kde nikdy předtím nežil, napomáhá i klimatická změna. Tito komáři jsou totiž schopní přežívat pouze v dlouhodobě teplém klimatu, což doposud v Evropě nebylo možné – v posledních letech to však již možné je. Současně jsou některé viry schopné se v těle přenašeče (tedy komára) množit jen za dostatečně vysokých teplot – tak vysokých, že v Evropě se až donedávna vůbec nevyskytovaly. To se týká například výše zmíněného viru chikungunya.

„Jedná se o takzvaného městského komára s denní aktivitou vstupujícího do lidských obydlí, nestačí v rámci prevence jen večer zalézt pod moskytiéru nebo se nastříkat repelentem,“ popsal tento druh odborník na cestovní medicínu a děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Maďar. Sezona komára tygrovaného začíná v dubnu, končí na začátku listopadu.