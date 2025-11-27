Fyzici možná poprvé našli záhadnou temnou hmotu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, BBC Science Focus, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics

Pátrání po podivné formě hmoty, kterou vědci označují jako temnou, je možná na začátku nové kapitoly. Výzkum japonského fyzika Tomonoriho Totaniho totiž naznačuje, že ji odhalil, a to na místě, kde by jí mělo být spíše méně.

Je neviditelná, je nehmatatelná, je možná všudypřítomná. Po temné hmotě vědci pátrají už více než sto let – ale až doposud zcela bez úspěchů. Přitom podle většiny modelů by existovat měla: jako neviditelná kostra, která drží pohromadě maso galaxie.

Vědci o ní vědí jen nepřímo. Pokud by se použila metafora o kostře, tak jim chybí nástroj podobný rentgenu, který by se podíval dovnitř těla kosmu – a samozřejmě už vůbec ne na to, aby ho rozřezali. Mohou jen sledovat, kde kostra kosmu tlačí na jeho maso. Teď ale možná nastala změna, kdy ji vědci poprvé „zahlédli“.

  • Temná hmota či skrytá hmota nebo též skrytá látka je označení hypotetické formy hmoty, jejíž existence by vysvětlovala nesrovnalosti mezi některými skutečně pozorovanými a vypočítanými hodnotami z modelů.
  • O povaze chybějící hmoty existuje množství teorií, většina z nich se shoduje na faktu, že ji lze ve vesmíru pozorovat jen díky jejímu gravitačnímu vlivu na okolní objekty tvořené běžnou „svítící“ hmotou, ale neemituje elektromagnetické záření. Odtud její označení temná hmota.

Na základě údajů z kosmického teleskopu Fermi Gamma-ray Space Telescope spadajícího pod NASA astronom a profesor Tokijské univerzity Tomonori Totani tvrdí, že našel emise gama záření, které zřejmě pocházejí z temné hmoty. Popsal to tento týden v časopise Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, mohlo by jít o záření částic WIMP.

Tato data vycházejí z měření za patnáct let. Naznačují existenci částice WIMP, která se už roky považuje za hlavního kandidáta na temnou hmotu. A také se spekuluje, že by se dala najít, protože při její anihilaci vzniká gama záření. Právě po něm vědci dlouho pátrali.

Výsledky jsou podle Totaniho sice velmi nadějné, ale není to zatím jisté. Možností je totiž více, nejen temná hmota. Podle vědce to ale nevypadá, že by pocházely z běžných astronomických zdrojů. „Přinejmenším představují nejslibnějšího kandidáta na záření z temné hmoty, který je dosud znám,“ uvedl fyzik.

Proč „musí“ existovat temná hmota

Ve většině teorií o vesmíru je temná hmota nutná – bez ní by zkrátka „maso“ vesmíru nedrželo při sobě. Bez její existence by se nedaly vysvětlit některé gravitační jevy. To, že něco drží známý vesmír pohromadě, ale věda to nevidí, musí nutně znamenat, že to něco je neviditelné.

Temná hmota se může skrývat v Lymanově lese, navrhují fyzici
Pátrání po temné hmotě v Lymanově lese

Může to působit zvláštně, ale tyto modely, které s temnou hmotou pracují, velmi dobře fungují: na jejich základě vědci mohou vysvětlovat celou řadu jevů, a fungují dokonce i predikčně: tedy vědci je mohou využívat pro předpovídání toho, co objeví.

Právě částice WIMP této představě dobře odpovídají. A jediný způsob, jak je – alespoň teoreticky – spatřit, je pozorovat jejich zánik. Při srážce se totiž teoreticky zlikvidují a emitují gama záření.

Hledání neviditelného

Vědci se zaměřují na oblasti Mléčné dráhy, kde by mělo být temné hmoty teoreticky nejvíc – což je centrum galaxie. Z doposud neznámých důvodů bylo toto hledání bezúspěšné. Totaniho nebavilo jít dál ve stopách těchto neúspěchů, a tak se rozhodl hledat jinde, konkrétně v oblasti obklopující galaktický disk Mléčné dráhy.

A ke svému překvapení tam narazil na tak intenzivní emise gama záření, že odpovídaly velmi přesně tomu, jak v modelech vypadají srážky WIMP. Podle fyzika i dalších expertů, kteří se už k možnému objevu vyjádřili, je to velmi nadějné, ale ani zdaleka jisté. Hledání temné hmoty tedy pokračuje i nadále – nyní možná s novou zajímavou stopou, která může uvést vědce do míst, kde dříve zatím nepátrali.

Odkaz na studii
Xixao

Výběr redakce

Pětina pacientů zůstává podle lékařů v nemocnicích i po vyléčení akutních potíží

Pětina pacientů zůstává podle lékařů v nemocnicích i po vyléčení akutních potíží

před 55 mminutami
„Měli bychom žít ve své zemi.“ Štáb ČT se vrátil do zdevastované Dobropillji

„Měli bychom žít ve své zemi.“ Štáb ČT se vrátil do zdevastované Dobropillji

před 2 hhodinami
Sněmovna rozhodla o vrácení rozpočtu k přepracování

Sněmovna rozhodla o vrácení rozpočtu k přepracování

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Senát vybral jako druhou kandidátku na dětského ombudsmana zmocněnkyni Petrovou

Senát vybral jako druhou kandidátku na dětského ombudsmana zmocněnkyni Petrovou

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Členské země EU podpořily „chat control 2.0“

Členské země EU podpořily „chat control 2.0“

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Macinka chce mluvit s Pavlem, nevidí překážky pro jmenování Turka

Macinka chce mluvit s Pavlem, nevidí překážky pro jmenování Turka

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
PŘEHLEDNĚ: Koho nominovali ANO, SPD a Motoristé na ministry

PŘEHLEDNĚ: Koho nominovali ANO, SPD a Motoristé na ministry

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Evropská družice Sentinel poslala první snímky, je na nich i Labe

Evropská družice Sentinel poslala první snímky, je na nich i Labe

před 15 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Fyzici možná poprvé našli záhadnou temnou hmotu

Pátrání po podivné formě hmoty, kterou vědci označují jako temnou, je možná na začátku nové kapitoly. Výzkum japonského fyzika Tomonoriho Totaniho totiž naznačuje, že ji odhalil, a to na místě, kde by jí mělo být spíše méně.
před 1 hhodinou

Evropská družice Sentinel poslala první snímky, je na nich i Labe

Pouhých padesát hodin po startu do vesmíru začal nový evropský satelit Sentinel posílat data o Zemi. Díky špičkovému radaru přináší vědcům zásadní informace o změnách světa.
před 15 hhodinami

Jak by dopadl člověk, kterým by proletěla černá díra? Popsal to americký fyzik

Černé díry mohou mít pravděpodobně i miniaturní rozměry a mohou se tak pohybovat zcela neviditelné prostorem. Takže se hypoteticky mohou setkat i s lidským tělem. Americký fyzik Robert Scherrer se na tuto možnost podíval blíže.
před 19 hhodinami

EU dosáhla dohody o zlepšení životních podmínek psů a koček. Míří proti množírnám

Evropský parlament a Rada EU, která zastupuje členské státy, dosáhly předběžné dohody o zlepšení životních podmínek psů a koček a o omezení krutých obchodních praktik. Dohoda poprvé v historii stanoví minimální pravidla pro celou Evropskou unii, uvedla Rada EU. Cílem je zlepšit životní podmínky psů a koček chovaných chovateli, prodejními zařízeními a útulky a zároveň zlepšit ochranu spotřebitelů a bojovat proti nelegálnímu obchodu. Opatření jsou namířena hlavně proti takzvaným množírnám.
před 21 hhodinami

Poslech hudby podle studie usnadňuje průběh operace

Poslech hudby pacientem usnadňuje průběh operace a urychluje následné zotavování, uvádí podle serveru BBC indická studie. Předběžné výsledky ukazují, že díky hudbě lze snížit dávku anestetik nutných k uspání pacienta a dalších léků na tlumení bolesti, pacienti pak také rychleji nabudou vědomí a lépe zvládají rekonvalescenci.
před 21 hhodinami

Lékaři testují mozkový implantát. Má lidem vrátit řeč i chůzi

Obnovit řeč a schopnost komunikovat u pacientů s vážným motorickým postižením – třeba po poranění míchy – to zní jako zázrak. Ale ve skutečnosti je to cíl mozkového implantátu, který vyvíjí společnost Paradromics. Teď získala povolení od americké lékové agentury, aby zařízení testovala na prvních dobrovolnících.
včera v 06:29

I moderní člověk může uštvat v poušti antilopu, prokázal český experiment

Mezinárodní tým vedený antropology z Univerzity Karlovy provedl výzkum, který přinesl první přímá měření během takzvaného vytrvalostního lovu, prastaré lovecké strategie, při níž člověk uštve kořist pěším pronásledováním. Výsledky ukazují, že tato forma lovu je energeticky výhodná a zvládnutelná dokonce i pro moderního, neaklimatizovaného člověka.
25. 11. 2025

Archeologové pod budoucím kulturním centrem v Brně našli předměty ze středověku i pravěku

V místě, kde má v Brně vyrůst Janáčkovo kulturní centrum (JKC), objevili archeologové unikátní nálezy. Jde o tisíce drobných artefaktů z mladší doby kamenné i části středověkého obydlí z 13. století. Všechny drobné nálezy se stanou součástí sbírek Muzea města Brna.
25. 11. 2025
Načítání...