Dvůr Břevnovského kláštera ukrýval přes tisíc koster vojáků

Na místě bude stát kotelna na štěpku. Místo lopat bagrů pracují ale na dvoře u Břevnovského kláštera lopatky archeologů. Objevili tu tisíce starých kostí. „Tohle jsou poslední jedinci a blížíme se k počtu tisíců jedinců, což je zcela ojedinělé, výjimečné i na evropské poměry,“ vysvětluje archeolog Národního památkového ústavu Matouš Semerád.

„Naprostá většina – kolem osmdesáti procent – je těch mladých, mezi juvenis až adultus, to znamená do třiceti let,“ dodává antropolog Roman Bortel. Mrtví jsou z dob Sedmileté války. Dokládají to třeba mince s vyraženým letopočtem. Klášter tehdy sloužil jako pruský lazaret.

„Vědělo se, že tady ti pruští vojáci někde jsou pohřbeni, ale nevědělo se kde,“ říká podpřevor Benediktinského arciopatství svatého Vojtěcha a svaté Markéty Vojtěch Marek Malina. „Zřejmě je pochovávali podle jejich hodností či nějakých zásluh. Máme dva výjimečné hroby tím, že v nich byli jedinci položeni ve dvou vrstvách, kdežto v ostatních třeba v pěti nebo v šesti vrstvách,“ zdůrazňuje Bortel.