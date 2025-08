Děda byl správná volba, vzpomíná vnuk muže, který svrhl první atomovou pumu

Paul Tibbets byl muž, který bude navždy spojený s prvním použitím atomové zbraně. Právě on pilotoval bombardér, který svrhl jadernou pumu na Hirošimu. Už malé děti přitom vědí, že se bombardér jmenoval Enola Gay. Ale už méně jich tuší, že to jméno mu dal právě Tibbets, a to po matce.

„Můj děda si byl se svou maminkou hodně blízký. Jeho táta chtěl, aby se stal doktorem, ale děda měl jiný plán. Jeho máma ho v tom naprosto podporovala a táta se s tím také nakonec smířil,“ vypráví Paul Tibbets IV. „Když potom došlo na pojmenování toho letounu, tak děda si řekl: Tohle bude důležitá část historie, musí to být něco, co té důležitosti dostojí. A tak použil jméno své matky.“