Češi v exekuci méně podporují demokracii, zjistili sociologové


před 52 mminutami|Zdroj: ČT24, SYRI

Vysoký počet exekucí v České republice s sebou podle vědců z Národního institutu SYRI nese i politické následky. Lidé v exekuci podle nich obecně méně podporují demokracii. V tuzemsku má přitom exekuci přes 600 tisíc lidí.

Vědci z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity se zabývali především tím, jak exekuce ovlivňují vztah k demokracii. Analyzovali postoje přibližně tisíce lidí, z nichž polovina byla v exekuci a druhá tvořila kontrolní vzorek. Průzkum experti dělali v polovině letošního roku.

Z výzkumu vyplynulo, že lidé v exekuci obecně méně podporují demokracii. „Ještě závažnější je situace u lidí, kteří se do problémů dostali už před rokem 2016. U těchto osob je markantní institucionální odcizení, což ukazuje na ztrátu důvěry v instituce. Podobně je to s nespokojeností politickou,“ uvedl vědec Václav Šmatera ze SYRI a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Historické břemeno

Osoby postižené exekucí byly v průzkumu rozdělené na dvě části právě podle toho, zda se jich dotkl novější legislativní rámec, který po roce 2016 značnou část negativních efektů tlumí. Například je regulováno úročení z prodlení u spotřebitelských úvěrů, byla omezena praxe rozhodčích doložek a tak dále.

„I přes tyto změny však historické břemeno přetrvává. Ukazuje se, že ochrana legitimity demokracie vyžaduje především férové a srozumitelné právní prostředí. Celkově lze říci, že kvůli v minulosti platnému právnímu rámci je v tuzemsku o stovky tisíc více lidí, kteří jsou ve vztahu k demokracii a politice silně kritičtí,“ uvedl Šmatera.

Dluhy se týkají všech skupin obyvatel, říká sociální pracovník
Ilustrační foto

Na konci června mělo podle mapy zadlužení, kterou vytvořily Institut prevence a řešení předlužení (IPŘP) a agentura PAQ Research, 606 tisíc lidí celkem 3,1 milionu exekucí. Vymáhaná částka činila 553 miliard korun. Před rokem bylo 3,7 milionu exekucí a 632 tisíc zadlužených mělo splatit 574 miliard korun. V pololetí 2023 exekutoři vymáhali 613 miliard korun v 4,1 milionu řízení od 659 tisíc zadlužených. V roce 2017 bylo exekucí 4,7 milionu, mělo je 863 tisíc lidí.

Odkaz na zprávu
Xixao

Výběr redakce

Sněžení způsobilo komplikace na dálnicích

Sněžení způsobilo komplikace na dálnicích

07:54Aktualizovánopřed 9 mminutami
Sněmovní výbor doporučil vrátit rozpočet vládě k přepracování

Sněmovní výbor doporučil vrátit rozpočet vládě k přepracování

08:33Aktualizovánopřed 13 mminutami
Jednání v Ženevě skončilo. Ukrajina trvá na zárukách, Evropa vyjadřuje podporu

Jednání v Ženevě skončilo. Ukrajina trvá na zárukách, Evropa vyjadřuje podporu

11:14Aktualizovánopřed 16 mminutami
Sdílíme pohled na Rusko jako na nejzásadnější hrozbu, řekl Pavel po jednání s Nawrockým

Sdílíme pohled na Rusko jako na nejzásadnější hrozbu, řekl Pavel po jednání s Nawrockým

12:18Aktualizovánopřed 50 mminutami
Při izraelských úderech v Gaze zahynuli tři lidé, píše AFP

Při izraelských úderech v Gaze zahynuli tři lidé, píše AFP

před 1 hhodinou
Na letišti v Brně hořel hangár

Na letišti v Brně hořel hangár

07:38Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Před 35 lety začal stát vracet znárodněný majetek

Před 35 lety začal stát vracet znárodněný majetek

před 7 hhodinami
Vejce zřejmě zdraží, chovatelé nestíhají reagovat na zákaz klecových chovů

Vejce zřejmě zdraží, chovatelé nestíhají reagovat na zákaz klecových chovů

před 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Češi v exekuci méně podporují demokracii, zjistili sociologové

Vysoký počet exekucí v České republice s sebou podle vědců z Národního institutu SYRI nese i politické následky. Lidé v exekuci podle nich obecně méně podporují demokracii. V tuzemsku má přitom exekuci přes 600 tisíc lidí.
před 52 mminutami

Tisíce míst s nebezpečnými látkami a odpadem v USA budou ohrožené záplavami

Když bude pokračovat klimatická změna současným tempem a nepodaří se ji zpomalit, může do konce století dojít v USA k zaplavení tisícovky míst, kde se skladují nebezpečné chemické látky a odpady, varuje nový výzkum, jehož autoři upozorňují, že Američanům ve skutečnosti zbývá času ještě mnohem méně.
před 2 hhodinami

EU zvažuje zákaz ethanolu v dezinfekcích, ten přitom patří k nejúčinnějším látkám

Výbor Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) posuzuje rizika ethanolu v dezinfekčních prostředcích. Pokud dospěje k závěru, že látka může způsobovat rakovinu či ovlivňovat reprodukční zdraví, může doporučit její zákaz. Proti možnosti omezení se staví nemocnice i výrobci. Ethanol totiž podle nich patří k nejúčinnějším a zároveň nenahraditelným dezinfekčním látkám.
před 8 hhodinami

Vlny veder v Evropě mohou nabrat na smrtnosti, varuje analýza

Před dvaceti lety zasáhla Evropu vlna veder a stála životy dvacet tisíc lidí. Pokud by stejná přišla znovu, dopady by byly ještě daleko horší. Odhaduje to nový model amerických epidemiologů. Autoři spočítali, že počet úmrtí za týden by se mohl vyšplhat na úroveň zaznamenanou během nejhorších fází pandemie covidu-19.
včera v 09:00

Mech přežil smrtící kosmickou prázdnotu devět měsíců, ukázal japonský experiment

Při náročném experimentu vědci umístili mech na vnější stranu Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Když ho po devíti měsících vrátili na Zemi, očekávali, že budou studovat, jakým způsobem zahynul. Jenže drtivá většina spor bez problémů přežila, a dokonce se dokázala rozmnožovat.
včera v 08:00

Vědci se vydali na cestu do prehistorie líbání. Má zřejmě evoluční původ

Polibkem začíná v lidském životě spousta z těch nejdůležitějších věcí – nový vztah, počínání nového života, setkávání i loučení s těmi, které milujeme nejvíc, ale třeba i politická jednání. Ale kdy a jak se líbání zrodilo? Podle nové studie se líbání vyvinulo u předků člověka přibližně před dvaceti miliony let, provozovali ho téměř jistě už neandertálci. Přesto ho dnes zná jen asi polovina kultur na Zemi.
22. 11. 2025

„Nultý den“ se blíží. Zoufalí Íránci se modlí a osévají mraky

Íránské úřady varují, že v Teheránu hrozí během pár týdnů „den nula“, kdy vyschnou kohoutky. Za krizí stojí změny klimatu, špatné hospodaření i nedávná válka s Izraelem. Islámská republika začala s oséváním mraků a zvažuje využití odsolené vody z Perského zálivu. Obě řešení jsou ale pro skomírající ekonomiku nákladná. Podle expertů může krize vyústit i v pád režimu.
22. 11. 2025

Listopadový sníh není až taková rarita. Ve městech bývaly i desítky centimetrů

V listopadu by – už podle jména tohoto měsíce – mělo padat spíše listí než sníh. Jenže ono i sněžívá, a to vlastně nečekaně často a někdy i hodně.
21. 11. 2025
Načítání...