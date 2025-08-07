Podle sociálního pracovníka Miroslava Jurošky z Diecézní charity ostravsko-opavské jsou dluhy problémem všech skupin obyvatel. Do tíživé finanční situace se podle něj dostávají třeba kvůli dlouhodobým nemocenským, upadají do ní ale i lidé, kteří se narodili do sociálně vyloučených rodin. Počet nově zahájených exekucí meziročně opět vzrostl, byť lidí v exekuci ubývá.
Dluhy se týkají všech skupin obyvatel, říká sociální pracovník
Juroška řeší nejčastěji případy lidí, kteří už mají několik exekucí, ale i těch, kteří ještě v exekuci nejsou. „Ale uzavřeli nějaké nevýhodné smlouvy k půjčkám a přichází se radit, jestli je nějaká možnost to řešit,“ prohlašuje.
Dluhy jsou podle něj problém všech skupin obyvatelstva. „Přicházejí k nám třeba prarodiče, kteří ručili u půjček svým vnukům, ti to následně neplatili, a oni se takhle dostali do zadlužení. Přicházejí k nám i lidé ze střední třídy, kteří kupříkladu podnikali a nebylo to úspěšné. Dostali se do dluhové pasti,“ vyjmenovává.
Do tíživé finanční situace se prý lidé dostávají kvůli mimořádné situaci v rodině, kdy například z důvodu dlouhodobé nemocenské podstatným způsobem poklesne příjem, takže člověk nemá jak platit svoje závazky.
„Po energetické krizi se nám stávalo, že přicházeli lidi, kteří kvůli smlouvám měli kupříkladu osmdesátitisícové nedoplatky na energiích, tím pádem neměli finance na zaplacení takhle velkého nedoplatku,“ sděluje sociální pracovník.
Mapa zadlužení, kterou vytvořily Institut prevence a řešení předlužení a agentura PAQ Research, uvádí, že v Česku ubývá lidí, kteří mají exekuce. Na konci června jich bylo 606 tisíc. Za poslední dva roky počet klesl o 53 tisíc, tedy o osm procent.
Počet nově zahájených exekucí ale meziročně opět vzrostl. Celkem jich bylo ve druhém čtvrtletí zahájeno 119 tisíc oproti 109 tisícům ve stejném období loni. Roste tak již čtvrté čtvrtletí za sebou. Drtivá většina nových exekucí je nicméně zahájena vůči stávajícím dlužníkům.
Zdroj: ČTK
Někde je třeba dlouhodobá spolupráce
Další skupinou lidí v dluzích jsou pak sociálně vyloučení, kteří již v takovém prostředí vyrostli. „Jejich rodiče měli exekuce a měli životní styl založený na předluženosti. Tito lidé bohužel přebírají tyto životní návyky a potom k nám přicházejí, když se z toho chtějí vymanit,“ sděluje.
Poradna měsíčně obslouží několik desítek lidí, u oddlužení je třeba dlouhodobá spolupráce. „Řešíme komunikaci s věřiteli, s finančním arbitrem a tam už je to třeba několik schůzek, protože jim pomáháme sepisovat dokumenty, pomáháme v komunikaci a nestačí už jenom jedna schůzka,“ říká Juroška.
Cestou ke zlepšení je podle něj i zvyšování finanční gramotnosti, například na školách. „Dnes můžete jít na internet a vzít si online půjčku, což je velice snadné. (...) Lidé si neuvědomují podmínky smluv, nekontrolují si, kolik mají vrátit. (...) Zjistí, že musí třeba vrátit dvakrát větší částku, než si půjčili,“ popisuje Juroška.
Lidé ve finančních problémech mohou využít bezplatných poraden. Ke snížení počtu řízení i zadlužených přispělo v minulých letech zastavování takzvaných bagatelních exekucí i takzvané milostivé léto, které ale po dvou vlnách skončilo.