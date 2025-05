Brněnští vědci popsali, jak koronavirus proniká do mozku

Badatelé z moravské metropole se při svém výzkumu zaměřili na choroidální plexus. To je část mozku, která vytváří mozkomíšní mok. A současně se o ní ví, že některé patogeny ji umí využívat jako „zadní vrátka“, jimiž prorazí do jinak velmi dobře chráněného orgánu.

Experti prostřednictvím analýzy u čtyřiadvaceti zemřelých pak právě v této části mozku virus objevili a následně vysledovali jeho cestu. Pochopit tyto mechanismy přenosu viru je klíčové pro objasnění patologických změn v mozkové tkáni spojených s onemocněním covid-19. Výsledky vyšly v odborném časopisu Journal of Medical Virology.

Neurologické dopady

Koronavirus primárně napadá dýchací cesty. Jak ale ukázala řada konkrétních případů, může se dostat i do mozku, což může mít u některých nakažených různě závažné neurologické dopady: například poruchy paměti a problémy se soustředěním, závratě nebo úzkosti a deprese.

„Dosud se předpokládaly dvě hlavní možné cesty, jak se virus do mozku dostává. První je skrz krevně-mozkovou bariéru a druhá přes čichový nerv. Ověřit tyto možnosti by ale bylo velmi náročné, jsou to pouze hypotézy. Na základě našeho dřívějšího výzkumu jsme měli teorii, že existuje i jiná cesta, a to přes hemato-likvorovou bariéru, tedy přes choroidální plexus,“ nastínil přednosta Anatomického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Marek Joukal.