Bílý dům vědcům utnul předplatné odborných časopisů

Tím hlavním je samotný Nature, který patří už desítky let mezi ty nejpřednější odborné časopisy na světě. Dostat se na obálku je snem většiny světových vědců – ale jen málokterému se to povede.

Zpravodajský investigativní web Axios zjistil, že administrativa Donalda Trumpa zrušila smlouvy s německým vydavatelstvím Springer Nature. To se zaměřuje právě na vydávání odborné vědecké literatury a kromě popularizačního časopisu Scientific American publikuje hlavně „rodinu“ žurnálu Nature. Celkem vydává asi tři tisíce titulů.

Vědci z amerických agentur, které se věnují lidskému zdraví, musejí posuzovat obrovské množství informací, mezi něž patří údaje z odborných studií v kvalitních časopisech. Právě v nich najdou nejkvalitnější výzkumy, které jsou ale zamčené – aby se člověk k výsledkům výzkumu dostal, musí zaplatit. Zaměstnanci amerických federálních úřadů to teď nebudou moci v případě jedné významné skupiny časopisů udělat.

Podle Axiosu má vydavatelství s federálními agenturami uzavřeno devatenáct smluv, mezi nimi je poskytování předplatného v hodnotě 5,2 milionu dolarů (111 milionů korun). Škrtání smluv pro Springer Nature má dosáhnout milionových částek, není ale zatím jasné, na co přesně dopadnou a jakých konkrétních titulů se budou týkat.

Problémy vydavatelství

Vydavatelství Springer se ohledně svých vědeckých žurnálů potýká s kritikou ze strany vědců už řadu let. Týká se mnoha různých aspektů – od cen předplatného, přes ceny za to, že zde badatelé mohou své studie vydat, až po chyby v editoriálním přístupu, tedy v tom, že recenzenti leckdy připustí k vydání i nepříliš kvalitní výzkumy, které by kontrolou neměly projít.

Tyto chyby vedly k tomu, že loni společnost Springer Nature musela stáhnout stovky chybných výzkumů, které publikovala v časopisech s otevřeným přístupem, a to právě kvůli chybným recenzním řízením a dalším problémům s kvalitou a spolehlivostí. Na to už firma reagovala tím, že v červnu 2025 oznámila nový transparentní proces recenzního řízení výzkumných prací přijatých k publikaci v časopise Nature.