Archeologové objevili v Albánii jezerní město staré osm tisíc let

Albert Hafner z univerzity v Bernu uvedl, že podobná sídliště už sice byla nalezena v alpských a středomořských oblastech, ale osídlení ve vesnici Lin je starší a datuje se tedy do doby před šesti až osmi tisíci lety. „Protože se dnes nachází pod vodou, organický materiál je dobře zachovaný, a to nám umožňuje zjistit, co tito lidé jedli, co sázeli,“ řekl Hafner s odkazem na to, že bez přístupu vzduchu se původně živý materiál rozkládá mnohem pomaleji.

Detailní výzkum zabere roky

Z mnoha studií vyplývá, že Ochridské jezero, o které se dělí Severní Makedonie a Albánie, je nejstarším jezerem v Evropě a je mu více než milion let. Stáří nálezů se určuje pomocí radiokarbonového datování a dendrochronologie, která měří letokruhy růstu stromů. Z lokality, která mohla hostit několik stovek lidí, už vědci odebrali více než tisíc vzorků dřeva.