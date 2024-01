Zříceným letounem u Bělgorodu měli původně cestovat ruští představitelé, tvrdí ukrajinská rozvědka

Nad středeční havárií vojenského letounu Il-76 v ruské Bělgorodské oblasti nadále vyvstávají otazníky. Moskva obviňuje Kyjev z toho, že jeho síly letoun schválně sestřelily, ačkoliv se na palubě údajně nacházely desítky ukrajinských zajatců. Kyjev přítomnost vězňů na palubě nepotvrdil ani nevyvrátil. Ukrajinská vojenská rozvědka nicméně hovoří o tom, že letadlem údajně měli cestovat ruští vojensko-političtí představitelé, do letounu však nakonec nenastoupili. Havárii vyšetřují složky obou zemí, jejich tvrzení však nelze nezávisle ověřit.

Ve středu se navíc měla konat výměna válečných zajatců, což podle BBC nepopírá ani Rusko, ani Ukrajina. Z ukrajinské strany to potvrdila vojenská rozvědka (HUR), z ruské pak ministerstvo obrany.

Šéf Bělgorodské oblasti Vjačeslav Gladkov po havárii letounu uvedl, že pád nikdo nepřežil. „V Koročanském okrese havaroval transportní letoun. Spadl do pole poblíž obydleného místa, všichni na palubě zemřeli. Místo havárie je nyní uzavřeno, jsou tam všechny operační služby,“ prohlásil ve středu.

Šéf branného výboru dolní komory ruského parlamentu Andrej Kartapolov ve čtvrtek prohlásil, že ruská strana uvědomila ukrajinskou rozvědku patnáct minut před tím, než letadlo vletělo do oblasti, kde bylo sestřeleno. O den dříve pronesl, že Ukrajina o přítomnosti válečných zajatců věděla a sestřelila letadlo záměrně, aby z toho posléze mohla obvinit Moskvu.

Resort podle BBC během téhož dne uvedl, že letadlo sestřelila ukrajinská armáda protiletadlovou raketou vypálenou z Charkovské oblasti. Ruské ministerstvo obrany také tvrdí, že Kyjev původně věděl o plánu dopravit zajatce do Bělgorodu letadlem. Svá tvrzení ruské úřady však zatím nijak nedoložily.

Ukrajinský ombudsman: Kyjev nemá důkazy naznačující přítomnost zajatců na palubě

Kyjev svůj podíl na pádu letadla ani přítomnost zajatců v něm jednoznačně nepotvrdil ani nevyvrátil. Podle Reuters nicméně zpochybnil některá tvrzení Moskvy. Ukrajinská média s odvoláním na své zdroje v ukrajinském generálním štábu dříve uváděla, že letoun přepravoval rakety S-300, jimiž Rusové ostřelují Charkovskou oblast.

Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec však ve čtvrtek prohlásil, že Kyjev nemá žádné důkazy, které by naznačovaly přítomnost zajatců na palubě letadla. Pokud by Rusové měli fotky či videa ukazující těla vězňů po havárii, už by je použili k podpoře svého tvrzení, míní Lubinec.

Ombudsman podle serveru Ukrajinska pravda doplnil, že úřady Kyjeva nezjistily žádné známky toho, že by letadlem cestovalo velké množství lidí. Také dodal, že „místní mapy a názory expertů“ zveřejněné na internetu naznačují, že letadlo přistálo, naložilo nový náklad a odletělo z letiště.

„Jinými slovy, zahájilo zpáteční letovou trasu z letiště. Odborníci by měli tento detail prozkoumat. Podle našeho názoru by měli být k případu přizváni mezinárodní experti, aby jasně určili, co se stalo,“ zdůraznil Lubinec.