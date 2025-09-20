Austrálie představila nový podmořský dron s názvem Ghost Shark neboli přízračný žralok, který má být nejmodernější zbraní tohoto typu na světě. Armáda ho bude moci využít na velmi dlouhé vzdálenosti, a to jak ke sledování, tak i k útokům. Canberra reaguje na sílící námořnictvo Číny, která rychle dohání spojence USA a jejíž ambice v Indo-Pacifiku rostou.
Zóna ČT24: Austrálie pošle proti nepřátelům na moři supermoderního „žraloka“
28 minut
Pořad Zóna ČT24 se dále věnoval narušení estonského vzdušného prostoru ruskými stíhačkami, manévrům v Polsku nebo tuzemským Dnům NATO. Upozornil také na nový výcvikový stroj pro české vojenské piloty Skyfox nebo dohodu výrobce letecké techniky PBS s americkým gigantem Pratt and Whitney. Pořad se zabýval rovněž novou izraelskou ofenzivou ve městě Gaza a spory o vraždu konzervativního aktivisty a podporovatele prezidenta USA Donalda Trumpa Charlieho Kirka.