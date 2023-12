Znásilnění a mučení bylo součástí strategie útoku Hamásu, tvrdí izraelští vyšetřovatelé

Sexuální násilí je součástí válečných konfliktů. Poslední kapitolu k tomuto tématu napsali teroristé z Hamásu, kteří 7. října napadli izraelské vesnice a brutálně povraždili na 1200 lidí. Podle izraelských vyšetřovatelů byly právě sexuální útoky součástí strategie, ale Hamás to odmítá.

Víc než dva měsíce po útoku ze 7. října izraelští vyšetřovatelé stále skládají obraz tehdejších událostí – k dispozici mají 60 tisíc záznamů – od útočníků, záchranářů i z bezpečnostních kamer. Další kapitolou jsou výpovědi svědků. „Stála a krvácela. Krvácela z podbrišku. Zatáhl ji za vlasy… byla nahá. A on jí odřízl prsa. Uřízl jí je, hodil je na ulici a hráli si s nimi,“ řekla jedna z nich.

Brutální násilí, včetně sexuálních útoků, zřejmě bylo podle vyšetřovatelů součástí strategie útočníků. „Nedělo se to na jednom místě, to je důležité. To ukazuje, že zřejmě šlo o metodu, a ne jen o jeden, dva případy,“ míní ředitelka organizace Lékaři pro lidská práva v Izraeli Hadas Zivová.

Vyšetřovatelé mluví o svlečených, svázaných a potrhaných tělech. O hromadných znásilněních, zlomených pánvích a zohavených genitáliích. Zvěrstvech páchaných často na živých obětech. Ženách, ale i dětech a seniorkách. „Nikdo nebyl ‚pouze‘ zabit. Všechna těla nesou stopy těžkého zneužití a mučení,“ řekla jedna členka forenzního týmu pro média.

Policie ukázala novinářům svědectví, které natočila žena, jež byla v době útoku na festivalu Supernova. Popsala, jak bojovníci Hámásu hromadně znásilnili ženu, než ji poslední z útočníků střelil do hlavy, zatímco pokračoval ve znásilňování, napsal server BBC.