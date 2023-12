Izraelská armáda v Gaze používá „hloupé bomby“ a snaží se zaplavit tunely Hamásu, píší americká média

před 9 m minutami | Zdroj: The Wall Street Journal , CNN , The Telegraph , Reuters , ČTK

Izraelská armáda začala podle nejmenovaných amerických představitelů obeznámených s ofenzivou v Pásmu Gazy pumpovat mořskou vodu do tunelů využívaných teroristickým hnutím Hamás. Napsal o tom deník The Wall Street Journal (WSJ). Server CNN zase s odkazem na své zdroje ze zpravodajských služeb uvedl, že téměř polovina střel vzduch–země, které izraelská armáda v Pásmu Gazy od 7. října použila, byla neřízená. Podle expertů je to v rozporu s tvrzením židovského státu, že se snaží minimalizovat počet civilních obětí.