Sýrie oznámila, že Izrael bombardoval okolí Damašku

11. 12. 2023 , Aktualizováno před 3 m minutami | Zdroj: ČTK , The Times of Israel

Podle zdroje citovaného SANA přišel izraelský úder asi hodinu před půlnocí místního času (22:00 SEČ) a cílil na různá místa v okolí Damašku. „Naše protivzdušná obrana sestřelila rakety, zatímco další způsobily omezené škody na majetku,“ popsal nejmenovaný činitel.

Izraelská armáda se ke zprávě ihned nevyjádřila, napsala agentura AFP. Jeruzalém podle ní příliš nekomentuje konkrétní operace v Sýrii, nicméně deklaruje, že chce zabránit Íránu, aby v zemi získával pozice například prostřednictvím libanonského extremistického hnutí Hizballáh. Izraelských útoků přibylo poté, co na židovský stát 7. října zaútočilo palestinské teroristické hnutí Hamás, uvedla AFP.

Exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR) po večerním útoku uvedla, že terčem byly pozice Hizballáhu, které se mimo jiné nacházely v blízkosti letiště v Damašku. Jeruzalém letiště podle SOHR ostřeloval i na konci listopadu, přičemž se zde zastavil provoz. Organizace také oznámila, že při nedělních náletech bylo zraněno osm lidí, včetně pěti bojovníků.

Izrael provedl stovky úderů na teroristické cíle

Vzdušné údery se podle listu The Times of Israel staly poté, co byli před dvěma dny zabiti čtyři lidé během údajného izraelského útoku na vozidlo nedaleko syrských hranic. Hnutí Hizballáh tehdy oznámilo, že při úderu byli zabiti tři jeho příslušníci. Mezi nimi byl jeden, který je považován za velitele operací teroristické skupiny v jižní Sýrii, uvedl deník.

Izraelská armáda již dříve potvrdila, že během posledního desetiletí provedla stovky výpadů proti teroristickým skupinám napojeným na Írán, které se v Sýrii snaží prosadit. Jeruzalém tvrdí, že útočí především na dodávky zbraní. Nálety židovského státu se však opakovaně zaměřily také na syrské systémy protivzdušné obrany, napsal The Times of Israel.