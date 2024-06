Pavel a Čaputová si vyměnili nejvyšší vyznamenání

„Přivítat prezidentku Slovenské republiky jsem měl čest již několikrát, ale dnes je situace mimořádná,“ započal Pavel svůj proslov a Čaputové následně složil řadu komplimentů. Ocenil zejména její vlastnosti, které pozoroval od prvního setkání. „Lidskost, vlídnost, vstřícnost, přirozená snaha porozumět lidem, naslouchat jim. Způsobem, jakým jste svou roli plnila, jste byla vzorem pro mnoho hlav států po celé Evropě,“ pokračoval Pavel.

Vyznamenání Čaputové udělil i proto, neboť podle něj naplňuje všechny rysy, které by hlava státu demokratické země podle něj měla mít. Přístup Čaputové k Česku přispěl podle Pavla k výraznému zlepšení vztahů nejen na občanské, ale i oficiální úrovni. Ocenil přímou podporu českého předsednictví v Radě Evropské unie v roce 2022 nebo spolupráci v institucích v rámci Severoatlantické aliance (NATO) či Visegrádské skupiny.

„Zároveň bych vám chtěl poděkovat za všechno, co jste udělala pro slovenské občany. Jak to mnohdy bývá, mnozí z nich to ocení až později,“ upozornil český prezident. „Pokud jde o mezinárodní politiku, tam si cením především toho, že jste se principů, kterých jste se držela doma, držela i v zahraničí.“

„Za to všechno bych vám chtěl poděkovat a popřát vám, aby se vám v budoucnosti dařilo. Na Pražském hradě budete vždy vítána,“ dodal Pavel.