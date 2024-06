Věřím, že budu užitečná i po výkonu mandátu, řekla Čaputová ČT

Jak už jsem zmínila, můžu se hlásit k části, kterou jsem mohla ovlivnit. V každém případě, pokud jde o prozápadní orientaci Slovenska, navzdory tomu, že se během těch pěti let vystřídalo více vlád včetně té, která je aktuálně u moci, nikdo nezpochybňuje to, jestli máme být součástí Evropské unie nebo Severoatlantické aliance. Z tohoto hlediska je prozápadní orientace součástí identity Slovenska.

V dubnu 2019 jsme právě zde točili rozhovor a já jsem se vás tehdy ptal na to, jaké byste chtěla mít Slovensko za pět let. Vy jste tehdy vyjmenovala tři věci: jasnou prozápadní orientaci, silnější justici a větší důvěru lidí ve správě věcí veřejných. Splněná mise?

Do jisté míry. Je to těžké, protože jste v této funkci, s těmito povinnostmi a zodpovědností součástí širšího snažení, které jde někdy v souladu s vámi, někdy proti vám. Minimálně ten pocit, že jsem se snažila dělat vše, co bylo v mých silách, cítit budu.

Byly samozřejmě zajímavé a náročné. Přirozeně byl nejkritičtějším bodem pro celou společnost atentát na premiéra Roberta Fica. Bylo to přesně měsíc před koncem mého mandátu. Je to tragická událost a samozřejmě i rána pro společnost, útok na demokracii.

Slušnost by měla být samozřejmostí, protože mluvíme o něčem, co by mělo být normou, ale ne vždy se to daří. Věcnost, neútočení, snaha o obranu a ochranu ústavnosti – tyto principy jsem považovala za dobré a potřebné je hájit. I po těch pěti letech jim nepřestávám věřit. Jak už jsem mnohokrát řekla, slušnost není slabost.

Možná obecně. Byla by to právě slušnost, kterou jste se snažila dostat do politiky?

Bylo by fér, kdyby na tuto otázku odpověděl někdo jiný než já. Já můžu jen odpovědět na to, co jsem se pokusila dát Slovensku. Především v oblastech a prioritách, které jsem označila za hlas, který je méně slyšet. V této souvislosti jsme se věnovali domácímu násilí, ženám, dětem v souvislosti s duševním zdravím, seniorům, také lidem, kteří čelili chudobě.

Já vaši odpověď otočím a zeptám se. Co dala Zuzana Čaputová za těch pět let Slovensku?

Těch pět let mi dalo velmi specifický vhled do různých oblastí a hlavně množství skvělých setkání s úžasnými lidmi.

Setkala jsem se s množstvím úžasných lidí a seznámila jsem se s oblastmi, s nimiž jsem do té doby neměla důvod docházet do takového hlubokého kontaktu – ať už jde o systémové nastavení, nebo o oblast byznysu, fungování zdravotnictví a dalších aspektů, které na Slovensku máme.

Co vám těch pět let dalo?

A pokud jde o důvěru lidí, to je problémová oblast asi kdekoli na světě. Různé instituce mají různou míru důvěry. Myslím si, že krize, které jsme v této oblasti měli nejen my na Slovensku, k důvěře lidí moc neprospěly. Na Slovensku k tomu musíme přičíst střídání vlád.

Parlamentní volby byly vyvrcholením kampaně, která byla mimořádně napjatá a která pracovala s tématy migrace, válkou na Ukrajině a podobně. Byly to svobodné a demokratické volby a v tomto smyslu jde o respekt k hlasům a vůli voličů. Pokud jde o opozici, je poměrně kvalifikovaná a je to vidět i na diskusích v parlamentu, což je dobrá zpráva pro společnost.

Ten základní předpoklad si úplně neumím představit , takže to řeknu skrze vlastní zkušenost. Snažila jsem se ten mandát vnímat zejména jako veřejnou službu a jako službu všem občanům. Toto jsem se snažila mít, možná někdy až příliš úpěnlivě, na paměti. Při svých rozhodnutích, vystoupeních a při každém slově, které s sebou nese nějakou emoci, odkaz. Zohledňovat to, jak to můžou i názoroví oponenti vnímat.

Bude osobou s nejvyšší legitimitou, která je přímo volená občany. Myslím si, že k té roli a funkci svědčí úplně jiná optika, a to je snaha o oslovení všech voličů. Samozřejmě to vůbec neznamená, že vás budou akceptovat, že vás budou považovat za svého prezidenta nebo prezidentku, ale já jsem to vnímala tak, že mojí úlohou a povinností je naslouchat všem. V tom je to jiné než stranická politika.

To, co paradoxně lidé podle průzkumů na Peteru Pellegrinim oceňují, je klidný a slušný styl komunikace. A i když se během kampaně vyskytly prvky, které mně blízké z hlediska rétoriky nebyly, tak si myslím, že on se v té koalici snaží reprezentovat tu slušnější tvář a že nereprezentuje v tomto smyslu mnoho jiných lídrů nebo členů vládní koalice. Už jen z tohoto důvodu nemůžu udělat ten zjednodušený závěr, že šlo o referendum o vládě nebo o něco podobného.

To je zajímavá otázka, protože těch interpretací bylo vícero, například ta, že šlo o referendum o této vládě. Já to tak nevnímám. Nemůžu to tak vnímat i kvůli tomu, že jsem sama tu kampaň a volby před pěti roky absolvovala. Myslím si, že to je dominantně o osobě kandidáta, o politickém kontextu, o rétorice a narativech, které kandidát nabízí. Ale to, že by hlasování o Peteru Pellegrinim bylo hlasováním o celé vládní koalici, s tím se ztotožnit nemůžu.

Během mého mandátu jsme měli pět vlád, což je velmi nezvyklé a nestandardní. Myslím si, že to mohlo vést k frustraci, ke zklamání, k obavám, k různým emocím a k touze po klidu, pokoji, pořádku, které mohly vyústit do některých rozhodnutí ve volbách.

Stalo se toho hodně. Těch pět let bylo mimořádných jak pro celý svět, tak pro Slovensko. Bylo to období mnoha krizí. Po pandemii koronaviru se obavy, úzkosti a nejistoty přelily do ruské agrese na Ukrajině, tedy slovenského bezprostředního souseda. Jde přece jen o zcela jinou optiku vzhledem k faktu, že máme společnou hranici.

Před pěti lety jste porazila kandidáta Smeru a poté byly parlamentní volby, v nichž šel Smer do opozice. Co se odehrálo za těch pět let? Co se stalo na Slovensku, že se vše obrátilo?

Možná, kde bych viděla nějaké paralely a i časově to bylo blíže k sobě, byl útok v Zámocké ulici, kdy ten vrah předtím, než zabil dva mladé lidi a zranil třetí osobu, čekal na premiéra Eduarda Hegera před jeho domem. To on sám popsal v nějakém odkaze, který po sobě zanechal. Tam už bych spíš hledala nějaké paralely.

Každá z těchto tragédií a útoků se udála ve specifickém kontextu a s jinou motivací, předpokládám aspoň z toho, co je už zřejmé a jasné z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové z rozhodnutí soudů, a zatím, co je známé z vyšetřování útoku na Roberta Fica. S jinými pachateli, motivací a v jinou kontextu, dalo by se říct.

V souvislosti se Slovenskem v posledních šesti letech si hodně lidí, a já se můžu zařadit také do té skupiny, řekli: Nemysleli jsme si, že se tohle stane v našich zeměpisných šířkách. Jedna věc byla vražda novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové, další vámi zmiňovaný atentát na Roberta Fica. Obojí se stalo na Slovensku. Berete to jako náhodu, že se to stalo na Slovensku, nebo tam vidíte nějaký spojovací moment u těchto dvou věcí, které se odehrály právě ve vaší zemi?

V té době, která se za těch pět let mimo jiné změnila i v oblasti komunikace a informačního prostoru, je to těžký boj v souvislosti s fungováním sociálních sítí. To, jak se extenzivně začaly využívat i dezinformace. Ne vždy se mi zřejmě podařilo dobře vysvětlit, zdůvodnit rozhodnutí, které nemusely jít směrem k přáním nějaké skupiny občanů. Mohly být nepopulární, ubíraly mi body, ale byla jsem přesvědčená, že jsou například v souladu s ústavou.

Je to tragické a hrozné, může to souviset s velmi napjatou atmosférou ve společnosti a velmi vypjatou politickou rétorikou, která z hlediska politické kultury neskutečným způsobem klesla, devalvovala. A ona nezůstává izolovaná jen v politickém prostoru, to se samozřejmě pak přenáší mezi lidi, kteří si přes sociální sítě častokrát vylívají svoji zlost i útoky a vyhrůžkami zabití a podobně.

Takže spíš vidím souvislost s tím, že nenávist se dostala do politického prostoru velmi výrazně. Jako kdyby politika na Slovensku se stále víc stávala ne soutěží o hledání nejlepších řešení a názorů pro společnost, ale spíš disciplínou, kde se jednotlivé politické subjekty snaží reputačně zničit svého politického oponenta. Je to nebezpečný jev a bohužel má potom až takové tragické vyústění.

Vzápětí navážu, ale přesto ještě jedna otázka na Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovou. Tehdy bylo populární heslo: Všichni za Jána. Po těchto volbách se objevilo upravené tohle heslo: Všichni zapomněli Jána. Jak velkou roli hraje tenhle zločin a jeho dopady, to, co k němu vedlo ve slovenské společnosti? Zapomněli všichni Jána Kuciaka?

Vždy, když je výročí této tragédie, tak tuto otázku dostávám a nechci si připustit, že by lidé na to zapomněli. Nevím, do jaké míry je to moje přání a do jaké míry je to objektivní realita. Myslím si, že každá traumatická událost, která se v životě společnosti stane, zanechává stopu. Ano, možná část společnosti na to zapomene a překryje to jiná lidská tragédie, ale nevěřím a nemyslím si, že tato tragédie dvou mladých nevinných lidí, jen proto, že dělali svou práci, myslím tedy konkrétně Jána Kuciaka, že zůstala zapomenutá a u všech lidí překrytá něčím jiným. Ano, část společnosti do jisté míry logicky a přirozeně řešila jiné, častokrát i existenční otázky a témata, ale nemyslím si, že se na to pozapomnělo.

Patnáctý květen, atentát na Roberta Fica. Vaše první reakce. Co vám proletělo hlavou?

Asi možná, jak se říká na Slovensku, že všechno se zastaví. Je to šok, přirozeně. Přestože jsme všichni věděli, že je ta situace velmi napjatá. Mnohé jsme upozorňovali, že ta situace může vyústit, dokonce i samotný Robert Fico upozorňoval, že to může vyústit do nějakého útoku. Těsně po prezidentských volbách jsem se snažila v jednom z projevů uklidnit situaci, abychom ukončili tu nenávist a snažila jsem se opět promlouvat úplně ke všem.

Přestože to bohužel jako by viselo ve vzduchu, nechcete si to připustit, že se to reálně stát může. V první řadě to byl šok. A samozřejmě potom se rozběhne. Co se stalo? Máte přání, aby to proboha živého přežil, to je jasné.

Mimochodem, byli jste v kontaktu? Měla jste možnost mluvit s Robertem Ficem?

Přímo ne. Pravidelně se informuji o jeho zdravotním stavu. Přes pana (Roberta) Kaliňáka dostal můj vzkaz, že mu přeji brzké uzdravení i mám zájem ho navštívit s plným respektem. Ne, že bych nějaký tlak očekávání na něho přenášela ve stavu, kdy se musí dát fyzicky i psychicky do pořádku. Takže s plným respektem k timingu.

Jsou události, které společnost okamžitě změní. Nastaví nějaké zrcadlo, které vede ke změnám. Máte pocit, že ty výzvy, které okamžitě zaznívaly, k uklidnění situace a obrácení se sami do sebe a přestání s rétorikou nenávisti, že se skutečně v realitě na Slovensku proměňují ve skutečnost?

Asi první odpověď by byla, že ani ne tak zdaleka, jako bychom to potřebovali. Zároveň vnímám zmírnění rétoriky u mnohých politických představitelů, opozičních a koaličních. Vnímám ten posun. Ale nedá se přehlédnout, že někteří představitelé politických stran jako by to nevnímali a nezaznamenali. Dokonce jako by to používali v rámci kampaně eurovoleb, což je tragické.

Velmi jsme si přála, abychom tu tragédii pochopili, její odkaz. Abychom se nevraceli do bodu, v kterém jsme byli předtím z hlediska rétoriky. Musím říct, že opravdu, pokud jde o osobní útoky, dehumanizaci, že tam naštěstí v drtivé většině projevů politiků nejsme. Kéž by to mělo tendenci, že se to bude zlepšovat. Protože, i když došlo k tragickému zranění v tomto případě a je to nepříjemné, ale nedošlo k tomu nejhoršímu. Velmi si přeji, aby pokud bychom si nevyslechli tento odkaz, nedošlo k něčemu horšímu.

Vy jste naznačovala během tohoto rozhovoru, že vaše vztahy s vaším nástupcem nejsou úplně vřelé. Že byste dokázali najít úplně společnou politickou řeč.

Korigovala bych to minimálně v tomto období.

Na to jsem chtěl navázat. Osobně, jestli tohle byl pro vás ten krok, kdy jste vystoupili společně s Peterem Pellegrinim a vyzvali jednotlivé politické parlamentní strany, aby se sešly a uklidnily rétoriku, aby se celá společnost snažila přerazit tu spirálu násilí. Od koho vzešla ta iniciativa?

Telefonovala jsem mu, navrhla jsem mu, abychom udělali společné gesto směrem k politickým stranám. Chtěla jsem se ještě malinko vrátit dozadu, že jsme měli společnou profesní zkušenost, když jsem začínala mandát a on byl premiérem, tehdy ještě vlády Smeru. Před parlamentními volbami v roce 2020 a bylo to dobrá a konstruktivní spolupráce.

Potom se naše cesty rozešly politicky a častokrát i názorově v některých věcech, ale chtěla jsem přesně připomenout tento moment, když se stal útok na Roberta Fica. Když jsme se potkali a dělali jsme ty kroky, jelikož jsme měli setkání i s představiteli církve a náboženských uskupení.

Alespoň já jsem to vnímala tak, že to nebylo hrané, ale skutečné uvědomění si toho, že teď máme společnou shodu ukázat. To jednoznačné odsouzení a potřeba společnosti uklidnit situaci a vyslat signál, že jsme schopní povýšit to, co nás spojuje, nad to, co nás rozděluje, bylo upřímné a autentické z obou stran. To taky považuju za velmi důležité.