Pavel Čaputové na Hradě poděkoval za vstřícnost

Hlavy států na Pražském hradě hovořily o vztazích Česka a Slovenska, o dopadu konfliktu na Ukrajině na obě země, jejich ekonomiky a bezpečnost nebo o výsledcích voleb do Evropského parlamentu. Čaputová na tiskové konferenci zmínila, že blízkost mezi Českem a Slovenskem je důležitá a významná obzvlášť v době, kdy celý svět čelí krizím a výzvám.

Pavel prezidentce poděkoval za vstřícnost a spolupráci. Prohlásil, že s ní má vzácný názorový soulad. S jejím nástupcem Peterem Pellegrinim situace bude prý možná odlišná, ale prezident má vůli navázat na to nejlepší, řekl. „Tam, kde budeme spolu souhlasit, můžeme postupovat společně. Kde se budeme lišit, tak si dáme čas na to, abychom si postoje ujasnili,“ prohlásil Pavel. Neobává se toho, že by se rozklížila historická, ekonomická či lidská provázanost zemí.

Slovenská prezidentka prohlásila, že si chce po konci mandátu několik měsíců oddychnout. „V dalším období bych se velmi ráda věnovala něčemu, co jsem nazvala podporou růstu. Nejblíže tomu je oblast vzdělávání, možná akademická sféra,“ přiblížila. Potvrdila ale, že hodlá odejít z politického prostoru.

Čaputovou 15. června vystřídá v prezidentském úřadu bývalý předseda parlamentu a vlády Peter Pellegrini. Čaputová návštěvou dodržela tradici prezidentů Česka a Slovenska, že jejich první a poslední cesta ve funkci vede do druhého státu bývalého Československa. Cestu do Česka po uvedení do funkce plánuje také Pellegrini.

Program návštěvy

Na pražském letišti Čaputovou přivítal ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Na příjezd prezidentky čekaly na Hradčanském náměstí desítky lidí, další přihlíželi na druhém hradním nádvoří. Po odehrání slovenské a české hymny prezidentské páry odešly do prostor Hradu, kde se odehrálo jednání a následná tisková konference.