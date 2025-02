Zemřela Taťjana Bajevová, jedna z „osmi statečných“ z Rudého náměstí

Taťjana Bajevová v srpnu 2018 na hapenningu v Praze, který připomněl padesát let od protestu na Rudém náměstí

Ve věku 77 let zemřela Taťjana Bajevová, jedna z „osmi statečných“ občanů tehdejšího SSSR, kteří v srpnu 1968 protestovali na moskevském Rudém náměstí proti invazi vojsk Varšavské smlouvy vedené Sovětským svazem do Československa. O jejím úmrtí informovala nevládní organizace Memorial na svém facebookovém účtu.

Bajevová se narodila 7. února 1947 v tehdejším Sovětském svazu. V 60. letech minulého století se zapojila do disidentského hnutí, kvůli čemuž ji vyloučili z univerzity. Poté se dostala do Ústavu historie a archivnictví, pak ale přišel 21. srpen 1968 a invaze do Československa.

O čtyři dny později se proti invazi vydali na Rudé náměstí v Moskvě protestovat filolog a anglista Viktor Fajnberg, lingvista Konstantin Babickij, básník Vadim Delone, dělník Vladimir Dremljuga, fyzik Pavel Litvinov, básnířka a překladatelka Natalja Gorbaněvská a lingvistka Larisa Bogorazová. Přidala se k nim i Bajevová, které bylo tehdy jednadvacet let.

„Intuitivně jsem pochopila, že došlo k násilí, že se moje země opět stává četníkem Evropy. A také jsem věděla, že jdou moji přátelé. Šla jsem s přáteli,“ řekla později podle Memorialu Bajevová ke své účasti na protestní akci.