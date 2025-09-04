„S nekonečným zármutkem oznamuje skupina Armani úmrtí svého tvůrce, zakladatele a neúnavné hnací síly: Giorgia Armaniho,“ uvedl podle agentury Reuters stejnojmenný módní dům. Armani, jemuž bylo 91 let, byl synonymem moderního italského stylu a elegance. Podle Reuters v sobě spojoval talent návrháře s bystrostí podnikatele a vedl společnost s ročním obratem přibližně 2,3 miliardy eur (zhruba 56,3 miliardy korun).
Zemřel návrhář Giorgio Armani
Armani se již nějakou dobu necítil dobře a byl nucen v červnu odstoupit z přehlídek své skupiny na milánském týdnu pánské módy. Poprvé ve své kariéře zmeškal jednu z akcí na mole.
Návrhář, známý jako „Re Giorgio“ – Král Giorgio – proslul tím, že dohlížel na každý detail své kolekce a každý aspekt svého podnikání, od reklamy až po úpravu vlasů modelek, které vycházely na molo. Společnost sdělila, že v sobotu a neděli bude v Miláně zřízena pohřební komora, po níž bude následovat soukromý pohřeb v blíže neurčeném termínu.
