Zemřel americký bojovník za občanská práva Jesse Jackson

Ve věku 84 let zemřel americký černošský baptistický pastor a bojovník za občanská práva Jesse Jackson, oznámila podle stanice NBC News jeho rodina. Jackson se v osmdesátých letech dvakrát neúspěšně ucházel o kandidaturu na prezidenta Spojených států za Demokratickou stranu. Za vlády prezidenta Billa Clintona působil jako zvláštní vyslanec pro Afriku.

„Jeho neochvějná víra ve spravedlnost, rovnost a lásku pozvedla miliony lidí a my vás žádáme, abyste uctili jeho památku tím, že budete pokračovat v boji za hodnoty, které vyznával,“ uvedla Jacksonova rodina. Příčinu úmrtí nesdělila, dodala ale, že zemřel pokojně v kruhu svých nejbližších. Agentura Reuters připomněla, že lékaři v roce 2017 pastorovi diagnostikovali Parkinsonovu chorobu.

Jackson se narodil 8. října 1941 v Greenville v Jižní Karolíně. Studoval na Illinoiské univerzitě a pak i v Chicagském teologickém semináři. Vyrůstal v době segregace, kdy na jihu USA platily zákony Jima Crowa – soubor rasistických zákonů a praktik, které utlačovaly Afroameričany.

Jackson se během svého života zasazoval o práva Afroameričanů a dalších marginalizovaných komunit již během šedesátých let v rámci hnutí za občanská práva, které vedl baptistický pastor a významný sociální aktivista Martin Luther King. Jackson vystupoval jako inspirativní řečník a vyznačoval se i svým přehledem o mediální scéně.

Když byl Luther King v roce 1968 zavražděn, byl Jackson považován za jednoho z jeho hlavních pokračovatelů. Jackson založil chicagské občanskoprávní skupiny Operation PUSH a National Rainbow Coalition.

Amerika není deka z jedné nitě, barvy a látky

V letech 1984 a 1988 Jackson usiloval o nominaci Demokratické strany na prezidenta a v kampani podal nečekaně silný výkon, který přilákal černošské voliče i mnoho bělošských liberálů. „Jackson má vliv už jen tím, že je Afroameričan a že donutil ostatní kandidáty zvážit jeho zcela reálný potenciál získat hlasy Afroameričanů, které potřebují,“ napsal o Jacksonovi v roce 1984 deník The New York Times.

V roce 1984 získal Jackson v demokratických primárkách 3,3 milionu hlasů, což představovalo zhruba osmnáct procent odevzdaných hlasů, a skončil třetí za pozdějším kandidátem Walterem Mondalem a Gary Hartem v boji o právo postavit se republikánskému prezidentovi Ronaldu Reaganovi. Jacksonova kampaň ztratila na síle, když vyšlo najevo, že v soukromí nazýval Židy hanlivým označením „hymies“ a New York „Hymietown“.

V roce 1988 se Jackson svými postoji přiblížil hlavnímu proudu demokratické politiky a v primárkách skončil těsně druhý. Pozdějšímu demokratickému kandidátovi na prezidenta Michaelu Dukakisovi dal podle médií zabrat, když vyhrál jedenáct států, včetně několika na jihu, a získal celkem 6,8 milionu hlasů, což představovalo 29 procent demokratických voličů.

Jackson na demokratickém sjezdu v roce 1988 nadchl posluchače projevem, ve kterém vyprávěl svůj životní příběh a vyzval Američany, aby našli společnou řeč. „Amerika není deka utkaná z jedné nitě, jedné barvy, jedné látky,“ prohlásil Jackson v Atlantě. „Ať jste dnes večer kdekoli, zvládnete to. Držte hlavu vzhůru, vypněte hruď. Zvládnete to. Někdy se setmí, ale ráno přijde. Nevzdávejte se. Utrpení formuje charakter, charakter formuje víru. A víra vás nakonec nezklame,“ dodal.

Vyznamenání v USA a Francii

V devadesátých letech působil Jackson jako zvláštní vyslanec demokratického prezidenta Billa Clintona v Africe. Jackson také sehrál klíčovou roli při propuštění řady Američanů a dalších osob zadržovaných v zahraničí, mimo jiné v Sýrii, na Kubě, v Iráku a v Srbsku.

V letech 1992 až 2000 moderoval týdenník na CNN. Mimo to vyvíjel tlak na americké společnosti, aby ekonomicky podporovaly černošské komunity. V roce 2000 obdržel od Clintona americké nejvyšší civilní vyznamenání Prezidentskou medaili svobody. V roce 2021 mu francouzský prezident Emmanuel Macron udělil nejvyšší francouzské státní vyznamenání Řád čestné legie.

