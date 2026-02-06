Trump sdílel video zobrazující Obamovy jako opice. Nechutné, zní kritika

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social sdílel video zobrazující bývalého demokratického prezidenta Baracka Obamu a jeho ženu Michelle Obamovou jako opice. Přibližně vteřinový klip vygenerovaný umělou inteligencí (AI) se objeví na konci asi minutového konspiračního klipu o zfalšování prezidentských voleb. Trumpův příspěvek odsoudili demokraté, včetně guvernéra Kalifornie Gavina Newsoma.
Video zveřejněné na Truth Social zobrazuje Obamovy jako opice v džungli, zatímco v pozadí hraje píseň The Lion Sleeps Tonight (Lev dnes spí).
V klipu předtím zazní nepravdivá tvrzení, která Trump šířil už v minulosti – že výrobce volebních přístrojů Dominion Voting Systems se v amerických prezidentských volbách v roce 2020 podílel na manipulaci s hlasy ve prospěch demokratů. Nad Trumpem tehdy ve volbách zvítězil demokrat Joe Biden.
Kritika z řad demokratů
Tisková kancelář kalifornského guvernéra Newsoma příspěvek ostře kritizovala na sociální síti X. „Nechutné chování od prezidenta. Všichni republikáni to musí odsoudit. Hned,“ stojí v něm.
Trump si vysloužil kritiku i od Obamova někdejšího poradce pro národní bezpečnost a exprezidentova blízkého spojence Bena Rhodese. „Nechť Trumpa a jeho rasistické stoupence pronásleduje vědomí toho, že Američané v budoucnosti budou Obamovy vnímat jako milované osobnosti, zatímco jeho budou studovat jako skvrnu na naší historii,“ napsal Rhodes na X.
Obama je jediným černošským prezidentem v historii Spojených států. V prezidentských volbách v roce 2024 podpořil Trumpovu demokratickou sokyni Kamalu Harrisovou.
Trump už loni sdílel video rovněž vygenerované AI, na kterém je Obama zatčen v Oválné pracovně a následně se objeví za mřížemi v oranžové vězeňské uniformě.