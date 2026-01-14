Zemřela Claudette Colvinová, jejíž čin odstartoval hnutí za občanská práva

V 86 letech zemřela černoška Claudette Colvinová, jejíž zatčení v polovině padesátých let kvůli odmítnutí uvolnit bělošce místo v autobuse pomohlo odstartovat moderní hnutí za občanská práva. S odvoláním na nadaci nesoucí její jméno o tom v úterý pozdě večer informovala agentura AP.
Incident se stal 2. března 1955 v alabamském Montgomery. Colvinová tehdy jako patnáctiletá dívka po škole nastoupila do autobusu, kde byly první řady vyhrazeny pro bělošské cestující. Colvinová seděla vzadu s ostatními černošskými pasažéry a když se zaplnila přední místa, řidič autobusu jim nařídil, aby uvolnili svá sedadla bělochům. Dívka to tehdy odmítla a policie ji zatkla za porušení zákonů o rasové segregaci.
„Myslela jsem na svobodu. Ten den jsem se tedy nechtěla hnout. Řekla jsem jim, že mě k sedadlu přilepila historie,“ zdůvodnila Colvinová své tehdejší rozhodnutí v roce 2021.
V průběhu roku 1955 podle AP narůstala frustrace nad tím, jak se s černochy v městské hromadné dopravě zacházelo. Další dívka, Mary Louise Smithová, byla v říjnu zatčena a pokutována za to, že odmítla uvolnit své místo bělochovi.
Zlom přišel s Rosou Parksovou, místní aktivistkou asociace bránící práva černošských obyvatel (NAACP), kterou policie za totéž zatkla prvního prosince. To vyvolalo roční bojkot autobusů v Montgomery ze strany černošských organizací vedených knězem Martinem Lutherem Kingem, což se považuje za počátek moderního hnutí za občanská práva.
Colvinová se stala jedním ze čtyř žalobců v přelomovém soudním sporu. V roce 1957 byla segregace v dopravních prostředcích či restauracích oficiálně zrušena. V praxi však bylo dodržování rovnoprávnosti problematické. Vzedmutá vlna černošského hnutí kulminovala v roce 1964 přijetím Zákona o občanských právech, který zakazoval rasovou diskriminaci ve veřejných prostorách a v zaměstnání a garantoval použití federálních sil k vynucení desegregace.
„Colvinové rozhodnutí pomohlo položit právní a morální základy hnutí, které změnilo Ameriku,“ řekl starosta města Steven Reed. Jelikož nebyla tak známá jako Parksová, Colvinové statečnost se podle něj příliš často přehlížela. „Její odkaz nás vybízí k tomu, abychom řekli celou pravdu o naší historii a uctili každý hlas, který pomohl naklonit misky vah směrem ke spravedlnosti,“ dodal.
Claudette Colvinová zemřela přirozenou smrtí v americkém státě Texas.