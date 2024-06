Výnosy ze zmrazených ruských aktiv zamíří na Ukrajinu příští týden, řekl Borrell

Obejití Maďarska, které má v rámci EU navzdory válce nejvstřícnější vztahy s Moskvou, by podle FT také mohlo pomoci odstranit překážku, která mohla komplikovat snahy skupiny G7 získat do prosince 50 miliard dolarů na půjčku pro Kyjev. Na její splácení mají být použity právě zisky ze zmrazených ruských aktiv.

Vztahy Budapešti a Moskvy

I do budoucna však Maďarsko může pomoc Ukrajině blokovat. Třeba tím, že bude proti sankcím vůči Rusku, které se každého půl roku prodlužují, k čemuž je potřeba jednomyslného rozhodnutí.

EU podle Borrella navrhla Maďarsku dohodu, která by vycházela z toho, že nebude muset jakkoliv podporovat Ukrajinu výměnou za to, že nebude blokovat pomoc ostatních zemí. Budapešť to ale odmítla. „Ani když mají nabídku, že nebudou součástí týmu, a jejich peníze nebudou použity pro Ukrajinu... to nestačí,“ podotkl s tím, že to „souvisí se silnými vazbami, které mají na Rusko“.