Ve Francii odsoudili čínského kapitána tankeru z ruské stínové flotily


před 43 mminutami|Zdroj: ČTK

Francouzský soud v pondělí vydal zatykač a uložil roční trest vězení čínskému kapitánovi tankeru Boracay, který podle úřadů patří do takzvané ruské stínové flotily. Francouzská armáda zabavila podezřelé plavidlo loni v říjnu u pobřeží Bretaně. Devětatřicetiletý Číňan byl odsouzen v nepřítomnosti, protože úřady několik dní po zásahu loď i s posádkou propustily, uvedla agentura AFP. Soud muži rovněž uložil pokutu ve výši 150 tisíc eur (asi 3,68 milionu korun).

Prokuratura v minulosti požadovaný trest odůvodnila tím, že kapitán projevil „mimořádně špatnou vůli“ a odmítl uposlechnout výzvy francouzského námořnictva, které chtělo loď zastavit. Kvůli tomu museli vojáci provést „nebezpečný manévr“, jenž mohl skončit nehodou.

Na palubě lodi se nacházeli také dva zaměstnanci ruské soukromé bezpečnostní společnosti, kteří podle zdrojů AFP měli na starost plnění zájmů Moskvy a shromažďování zpravodajských informací.

Francouzští vojáci obsadili tanker. Spojují ho s drony v Dánsku a ruskou stínovou flotilou
Loď ruské stínové flotily, plující v německých vodách pod panamskou vlajkou

Stínová flotila a přelety dronů

Tanker byl v minulosti spojován s podezřelými přelety dronů nad Dánskem, k nimž došlo loni v září a z nichž byla obviněna Moskva. Zapojení plavidla do tohoto incidentu se však nepodařilo prokázat a Rusko odpovědnost odmítlo.

Jako ruská stínová flotila jsou označována zahraniční plavidla, která přepravují ruské ropné produkty a s jejichž pomocí Moskva obchází západní sankce. Zároveň tím země získává prostředky potřebné k financování více než čtyři roky trvající plnohodnotné invaze na Ukrajinu, kterou vyvolal šéf Kremlu Vladimir Putin.

Evropská unie v minulých letech zavedla rozsáhlé sankce proti stovkám takových plavidel. Na sankčním seznamu je podle AFP 598 lodí, které mají zákaz vstupu do evropských přístavů.

NATO kvůli dronům v Dánsku zvýší bdělost v Baltském moři
Baltské moře

EK vyzvala Slovensko, ať zruší dvojí ceny nafty. Fico ji za to kritizoval

Evropská komise vyzvala Slovensko, aby přestalo uplatňovat vládní nařízení o prodeji nafty, jehož součástí je i zavedení dvojích cen. Bratislavě pohrozila zahájením řízení pro porušení unijního práva. Uvedl to v pondělí slovenský premiér Robert Fico (Smer). Podle něj chce Komise tímto krokem ovlivnit politickou situaci na Slovensku. Fico EK kritizoval rovněž za to, že dle něj nedokázala prosadit kontrolu ropovodu Družba na Ukrajině, kterým v lednu přestala proudit surovina na Slovensko a do Maďarska.
před 6 mminutami

Izrael bombardoval předměstí Bejrútu, dva lidi zabil na jihu Libanonu

Izraelský útok na centrum islámského zdravotního výboru spravovaného teroristickým hnutím Hizballáh v jiholibanonské oblasti Súr (také Týr či Týros) zabil nejméně jednoho člověka a dalšího zranil. Ve stejném regionu zasáhl izraelský letecký úder stanoviště libanonské armády, jeden voják zemřel a několik dalších bylo zraněno. Izraelská armáda, která v pondělí bombardovala i nejméně sedm čtvrtí na jižním předměstí Bejrútu, potvrdila, že při víkendových útocích zabila dva novináře. Izrael tvrdí, že cílí na infrastrukturu Hizballáhu, v oblasti však žije i civilní obyvatelstvo.
12:16Aktualizovánopřed 14 mminutami

Trump hrozí zničením íránských elektráren i ostrova Charg

USA zcela zničí íránské elektrárny, ropné vrty, ostrov Charg a možná i odsolovací zařízení, pokud nebude brzy dosaženo dohody o ukončení války a otevření Hormuzského průlivu. Na sociální síti to napsal americký prezident Donald Trump. Washington dle něj vede jednání s „novým a rozumnějším režimem“ v Teheránu, během nichž „došlo k významnému pokroku“. Trump v neděli podle listu The New York Times (NYT) řekl, že v Íránu „nastala změna režimu“.
02:48Aktualizovánopřed 40 mminutami

Ve Francii odsoudili čínského kapitána tankeru z ruské stínové flotily

Francouzský soud v pondělí vydal zatykač a uložil roční trest vězení čínskému kapitánovi tankeru Boracay, který podle úřadů patří do takzvané ruské stínové flotily. Francouzská armáda zabavila podezřelé plavidlo loni v říjnu u pobřeží Bretaně. Devětatřicetiletý Číňan byl odsouzen v nepřítomnosti, protože úřady několik dní po zásahu loď i s posádkou propustily, uvedla agentura AFP. Soud muži rovněž uložil pokutu ve výši 150 tisíc eur (asi 3,68 milionu korun).
Do Sýrie by se mohlo z Německa vrátit 80 procent Syřanů, předvídá Merz

Do Sýrie by se mělo v příštích třech letech vrátit 80 procent Syřanů žijících nyní v Německu. Po jednání s prozatímním syrským prezidentem Ahmadem Šaráem to oznámil německý kancléř Friedrich Merz. Spolková republika má dle něj zájem na tom, aby v zemi zůstali dobře integrovaní Syřané. Naopak trestané občany Sýrie chce Merz do vlasti deportovat co nejdříve. V Německu žije s různým statusem téměř milion Syřanů, většina do země přišla během uprchlické vlny v letech 2015 a 2016.
před 1 hhodinou

V Lotyšsku přibývá podvodů s QR kódy

Každým rokem jsou QR kódy stále populárnější. Jsou velmi praktické pro rychlý přístup k informacím i provádění plateb a dají se využít i k mnoha dalším účelům. S rostoucí oblibou je ale stále častěji zneužívají i podvodníci, kteří vytvářejí falešné QR kódy, informoval 29. března Lotyšský rozhlas.
před 1 hhodinou

Velryba uvázlá na severu Německa má šanci se uvolnit během přílivu

Velryba, která uvázla na mělčině na severu Německa, žije, nedaří se jí ale dobře. Na tiskové konferenci to v pondělí řekli zástupci tamních úřadů a ochranáři, kteří se jí pokouší pomoci. Keporkak bude mít další šanci se osvobodit během pondělního odpoledne, kdy by měla hladina stoupnout o několik desítek centimetrů během přílivu. Osud mladého kytovce německá média už týden podrobně sledují.
před 1 hhodinou

Ruský tanker je u pobřeží Kuby, Trump proti tomu podle Reuters nemá výhrady

Ruský tanker s ropou pluje podél severního pobřeží Kuby a míří do přístavu Matanzas, vyplývá to z údajů služby pro sledování lodí Marine Traffic. Americký prezident Donald Trump, který na ostrovní zemi v lednu uvalil ropné embargo, nyní prohlásil, že nemá výhrady proti tomu, aby cizí země Kubu zásobovaly. Podle agentury Reuters tak Trump naznačil změnu přístupu vůči Havaně. Kreml v pondělí připlutí ruského tankeru ke Kubě uvítal s tím, že Moskva bude pracovat na dalších dodávkách ropy na karibský ostrov.
před 1 hhodinou
