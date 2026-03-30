Ve Francii odsoudili čínského kapitána tankeru z ruské stínové flotily

Francouzský soud v pondělí vydal zatykač a uložil roční trest vězení čínskému kapitánovi tankeru Boracay, který podle úřadů patří do takzvané ruské stínové flotily. Francouzská armáda zabavila podezřelé plavidlo loni v říjnu u pobřeží Bretaně. Devětatřicetiletý Číňan byl odsouzen v nepřítomnosti, protože úřady několik dní po zásahu loď i s posádkou propustily, uvedla agentura AFP. Soud muži rovněž uložil pokutu ve výši 150 tisíc eur (asi 3,68 milionu korun).
Prokuratura v minulosti požadovaný trest odůvodnila tím, že kapitán projevil „mimořádně špatnou vůli“ a odmítl uposlechnout výzvy francouzského námořnictva, které chtělo loď zastavit. Kvůli tomu museli vojáci provést „nebezpečný manévr“, jenž mohl skončit nehodou.
Na palubě lodi se nacházeli také dva zaměstnanci ruské soukromé bezpečnostní společnosti, kteří podle zdrojů AFP měli na starost plnění zájmů Moskvy a shromažďování zpravodajských informací.
Stínová flotila a přelety dronů
Tanker byl v minulosti spojován s podezřelými přelety dronů nad Dánskem, k nimž došlo loni v září a z nichž byla obviněna Moskva. Zapojení plavidla do tohoto incidentu se však nepodařilo prokázat a Rusko odpovědnost odmítlo.
Jako ruská stínová flotila jsou označována zahraniční plavidla, která přepravují ruské ropné produkty a s jejichž pomocí Moskva obchází západní sankce. Zároveň tím země získává prostředky potřebné k financování více než čtyři roky trvající plnohodnotné invaze na Ukrajinu, kterou vyvolal šéf Kremlu Vladimir Putin.
Evropská unie v minulých letech zavedla rozsáhlé sankce proti stovkám takových plavidel. Na sankčním seznamu je podle AFP 598 lodí, které mají zákaz vstupu do evropských přístavů.