Válka na Ukrajině míří ke konci, míní Svoboda. Putin cílů nedosáhl, připomněl Votápek

Americký prezident Donald Trump se ve středu telefonicky spojil se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Hovořil s ním krátce poté, co mluvil i s ruským vůdcem Vladimirem Putinem, se kterým se dohodl na osobním setkání. Bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda (KDU-ČSL) i diplomat Vladimír Votápek (Piráti) se v Událostech, komentářích shodli, že jde o směřování ke konci rusko-ukrajinské války.

Podle Svobody vše směřuje k řešení navrženému Trumpem, který „najde globální dohodu s Putinem, k čemuž možná bude potřebovat i čínského prezidenta Si Ťin-pchinga“. „Trump chce ukázat, že dokáže vyjednat mír a nové uspořádání světa,“ podotkl Svoboda.

Votápek zdůraznil, že případné ukončení války bude záležet i na ruské straně. „Zatím není jasné, zda je ruská armáda a ekonomika tak unavená, aby to Putina skutečně vedlo ke konci války, protože on svých válečných cílů nedosáhl,“ připomněl diplomat s tím, že pokud nyní bude příměří podepsáno, zůstane „proevropská a svobodná“ Ukrajina, kvůli které Putin vstupoval do války, zachována.