V Teheránu zněly opět výbuchy, Izrael oznámil útoky na vojenské závody


před 28 mminutami|Zdroj: ČTK

V Teheránu ve čtvrtek pozdě odpoledne SEČ opět zněly výbuchy, uvedly agentury. Íránská metropole už skoro celý měsíc čelí úderům amerických a izraelských sil. Izraelská armáda uvedla, že za poslední den zasáhla několik vojenských závodů.

Podle zpravodajů agentury AFP z místa byly nejméně tři silné výbuchy slyšet ve středu večer místního času v severní části Teheránu. Zatím není jasné, co bylo cílem úderů a jaké škody způsobily.

Izraelská armáda uvedla ve středu odpoledne, že za poslední den její bojové letouny zasáhly klíčovou průmyslovou a vojenskou zónu Parčín u Teheránu. Tam podle Izraele Írán mimo jiné vyrábí pohony a motory pro balistické rakety. V íránském městě Isfahán pak letectvo zasáhlo několik zbrojních závodů, uvedla podle izraelských médií armáda.

Podle zdrojů deníku The Wall Street Journal soustředí nyní Izrael své údery ze vzduchu na ničení vojenských a průmyslových cílů. V první fázi války jeho údery cílily na vysoké představitele režimu, protože izraelští vládní politici věřili, že při oslabení vládních struktur může v zemi vypuknout povstání schopné svrhnout vládu. To se ale nestalo.

Írán žadoní o dohodu s USA, trvá na svém Trump
Donald Trump

Podle amerického analytika Farzina Nadimiho je nyní cílem úderů „snížit vojenské kapacity Íránu“ a také zredukovat íránskou schopnost obnovit ozbrojené síly, až válka skončí.

Představitel íránského ministerstva zdravotnictví podle AP tvrdí, že počet mrtvých při izraelských a amerických úderech na Írán se zvýšil na 1937. Mezi mrtvými je 240 žen a 212 dětí.

Zabita byla také řada íránských vrcholných představitelů včetně nejvyššího duchovního vůdce režimu Alího Chameneího. Při čtvrtečním útoku byl podle serveru Times of Israel zabit šéf námořnictva íránských revolučních gard Alírezá Tangsírí. Teherán to dosud oficiálně nepotvrdil.

Tangsírí byl zodpovědný za uzavření Hormuzského průlivu, který je klíčový pro přepravu ropy. Podle zdroje byl zabit při vzdušném úderu v Bandar-Abbásu, který se nachází na pobřeží Perského zálivu u strategicky významné části Hormuzského průlivu.

V Izraeli zemřelo kvůli válce podle agentury Reuters šestnáct lidí a zahynulo také třináct amerických vojáků. V Libanonu, kde Izrael také útočí, je mrtvých přes 1100. Současný konflikt na Blízkém východě si tak podle Reuters vyžádal již přes tři tisíce životů.

Trosky z rakety zabily v Abú Dhabí dva lidi
Abú Dhabí

Výběr redakce

USA odkládá útoky na íránské elektrárny o deset dní, oznámil Trump

USA odkládá útoky na íránské elektrárny o deset dní, oznámil Trump

03:27Aktualizovánopřed 8 mminutami
Europoslanci podpořili rychlejší vracení migrantů bez práva na azyl

Europoslanci podpořili rychlejší vracení migrantů bez práva na azyl

11:36Aktualizovánopřed 58 mminutami
Polsko sníží daň z přidané hodnoty na pohonné hmoty, oznámil Tusk

Polsko sníží daň z přidané hodnoty na pohonné hmoty, oznámil Tusk

12:09Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Paliva zdražují, Babiš vyzval hlavní distributory ke snížení cen

Paliva zdražují, Babiš vyzval hlavní distributory ke snížení cen

11:27Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Primátor Karviné nesouhlasí s obviněními v korupční fotbalové kauze

Primátor Karviné nesouhlasí s obviněními v korupční fotbalové kauze

09:07Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Nebyly to zlomené osobnosti, říká Surovcová o knize rozhovorů na hraně života

Nebyly to zlomené osobnosti, říká Surovcová o knize rozhovorů na hraně života

před 5 hhodinami
Ukažte, že zvyšujete výdaje na obranu, vyzval šéf NATO členské země

Ukažte, že zvyšujete výdaje na obranu, vyzval šéf NATO členské země

14:35Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Ukrajina, či Blízký východ? USA řeší zbraňové dilema, píše WP

Ukrajina, či Blízký východ? USA řeší zbraňové dilema, píše WP

před 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Ochranáři v Německu pokročili se záchranou uvázlé velryby

Ochranáři na severu Německa se ve čtvrtek opět pokoušeli vyprostit velrybu, která na začátku týdne uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand. Dva bagry začaly odstraňovat písek z okolí kytovce, aby mu tak umožnily odplavat do hlubší části zátoky, uvedla agentura DPA. Práce ale večer musely ustat, pokračovat budou znovu v pátek. I tak se přes den podařilo velrybě dostat se několik metrů blíže k hlubší vodě, napsal deník Bild. Snahy o vyproštění mladého keporkaka poutají velkou pozornost německých médií.
11:40Aktualizovánopřed 1 mminutou

USA odkládá útoky na íránské elektrárny o deset dní, oznámil Trump

Americký prezident Donald Trump oznámil, že odkládá útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní do pondělí 6. dubna. Jednání s Teheránem podle něj pokračují a vyvíjejí se velmi dobře navzdory zprávám v médiích, které označil za nepravdivé. Ve čtvrtek ovšem řekl, že si není jistý, zda jsou USA ochotny uzavřít dohodu. Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí ve středu tvrdil, že Teherán nemá v úmyslu s Washingtonem vyjednávat.
03:27Aktualizovánopřed 8 mminutami

Europoslanci podpořili rychlejší vracení migrantů bez práva na azyl

Europoslanci ve čtvrtek podpořili nové návratové nařízení, které doplňuje migrační a azylový pakt. Nová pravidla mají zajistit rychlejší a efektivnější navracení neúspěšných žadatelů o azyl do zemí, odkud přišli. Nařízení má rovněž usnadnit vznik návratových center pro migranty v zemích mimo Evropskou unii. Evropský parlament rovněž podpořil obchodní dohodu mezi EU a USA.
11:36Aktualizovánopřed 58 mminutami

Soudce v USA odmítl zrušit obvinění proti Madurovi kvůli sporu o právní poplatky

Americký soudce odmítl zrušit obvinění z drogové trestné činnosti proti sesazenému venezuelskému prezidentovi Nicolási Madurovi a jeho ženě Cilii Floresové kvůli sporu o právní poplatky, píší agentury. Obhájci zamítnutí případu požadovali s odůvodněním, že americká vláda dvojici znemožňuje využít peníze venezuelské vlády na obhajobu. Maduro s Floresovou byli na čtvrtečním soudním slyšení v New Yorku přítomni.
před 1 hhodinou

Polsko sníží daň z přidané hodnoty na pohonné hmoty, oznámil Tusk

Polsko sníží daň z přidané hodnoty na pohonné hmoty z 23 na osm procent, zredukuje i spotřební daň. Maximální cena paliv se bude stanovovat denně, oznámil ve čtvrtek premiér Donald Tusk. Slovensko naopak od pátku zdraží naftu pro auta se zahraniční poznávací značkou, uvedlo tamní ministerstvo financí v nové vyhlášce. Dvojí ceny nafty, které už kritizovala Evropská komise (EK), zavedla Bratislava v pondělí ve snaze zabránit vykupování tohoto paliva zahraničními motoristy.
12:09Aktualizovánopřed 2 hhodinami

PŘEHLEDNĚ: Jak se financují veřejnoprávní média v Evropské unii

Členské země Evropské unie financují svá veřejnoprávní média nejčastěji pomocí televizních a rozhlasových poplatků nebo skrze státní rozpočet. Zároveň existují i různé kombinace těchto forem platby, stejně jako speciální daň, která poskytuje prostředky veřejnoprávním médiím. Novinář serveru iROZHLAS Vojtěch Dvořáček připravil přehled všech systémů v členských zemí Evropské unie i v další zemích na kontinentu a ve světě.
před 2 hhodinami

Evropská vysílací unie i novinářské organizace vyjádřily podporu českým veřejnoprávním médiím

Změny ve financování veřejnoprávních médií v Česku mohou podle mezinárodních mediálních a novinářských organizací ohrozit jejich stabilitu i nezávislost. Signatáři společného prohlášení v čele s Evropskou vysílací unií (EBU) zároveň upozorňují, že zásadní zásahy mají být předmětem široké odborné diskuse a musí odpovídat evropským standardům.
před 4 hhodinami
Načítání...