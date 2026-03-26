V Teheránu zněly opět výbuchy, Izrael oznámil útoky na vojenské závody

V Teheránu ve čtvrtek pozdě odpoledne SEČ opět zněly výbuchy, uvedly agentury. Íránská metropole už skoro celý měsíc čelí úderům amerických a izraelských sil. Izraelská armáda uvedla, že za poslední den zasáhla několik vojenských závodů.
Podle zpravodajů agentury AFP z místa byly nejméně tři silné výbuchy slyšet ve středu večer místního času v severní části Teheránu. Zatím není jasné, co bylo cílem úderů a jaké škody způsobily.
Izraelská armáda uvedla ve středu odpoledne, že za poslední den její bojové letouny zasáhly klíčovou průmyslovou a vojenskou zónu Parčín u Teheránu. Tam podle Izraele Írán mimo jiné vyrábí pohony a motory pro balistické rakety. V íránském městě Isfahán pak letectvo zasáhlo několik zbrojních závodů, uvedla podle izraelských médií armáda.
Podle zdrojů deníku The Wall Street Journal soustředí nyní Izrael své údery ze vzduchu na ničení vojenských a průmyslových cílů. V první fázi války jeho údery cílily na vysoké představitele režimu, protože izraelští vládní politici věřili, že při oslabení vládních struktur může v zemi vypuknout povstání schopné svrhnout vládu. To se ale nestalo.
Podle amerického analytika Farzina Nadimiho je nyní cílem úderů „snížit vojenské kapacity Íránu“ a také zredukovat íránskou schopnost obnovit ozbrojené síly, až válka skončí.
Představitel íránského ministerstva zdravotnictví podle AP tvrdí, že počet mrtvých při izraelských a amerických úderech na Írán se zvýšil na 1937. Mezi mrtvými je 240 žen a 212 dětí.
Zabita byla také řada íránských vrcholných představitelů včetně nejvyššího duchovního vůdce režimu Alího Chameneího. Při čtvrtečním útoku byl podle serveru Times of Israel zabit šéf námořnictva íránských revolučních gard Alírezá Tangsírí. Teherán to dosud oficiálně nepotvrdil.
Tangsírí byl zodpovědný za uzavření Hormuzského průlivu, který je klíčový pro přepravu ropy. Podle zdroje byl zabit při vzdušném úderu v Bandar-Abbásu, který se nachází na pobřeží Perského zálivu u strategicky významné části Hormuzského průlivu.
V Izraeli zemřelo kvůli válce podle agentury Reuters šestnáct lidí a zahynulo také třináct amerických vojáků. V Libanonu, kde Izrael také útočí, je mrtvých přes 1100. Současný konflikt na Blízkém východě si tak podle Reuters vyžádal již přes tři tisíce životů.