V Pokrovsku je asi tři sta ruských vojáků, uvedla ukrajinská armáda


před 46 mminutami|Zdroj: ČTK

Ukrajinská armáda v úterý uvedla, že v obléhaném východoukrajinském městě Pokrovsk je asi 300 ruských vojáků, informuje agentura Reuters. Toto strategicky důležité město v Doněcké oblasti se ruská armáda snaží dobýt více než rok. Už koncem října ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj připustil, že se bojuje přímo ve městě.

„Jejich cíl zůstává nezměněn – dosáhnout severních hranic Pokrovsku a poté se pokusit aglomeraci obklíčit,“ uvedl na sociální síti Facebook sedmý ukrajinský výsadkový sbor.

Pokrovsk dříve představoval důležité centrum pro zásobování ukrajinských vojsk čelících ruské invazi v Doněcké oblasti. Dobytí Pokrovsku a také Kosťantynivky, ležící několik desítek kilometrů na severovýchod, by ruské armádě poskytlo základnu pro postup ke dvěma největším městům, která Ukrajina ještě v Doněcké oblasti ovládá, Slovjansku a Kramatorsku.

Ruské ministerstvo obrany podle Reuters oznámilo, že ruské jednotky získaly kontrolu nad východní částí města Kupjansk. To leží na severovýchodě Ukrajiny v Charkovské oblasti a je rovněž strategickým logistickým místem. Křižují se v něm železniční a silniční trasy důležité pro zásobování ukrajinské armády. Kupjansk, kde před válkou žilo asi 26 tisíc lidí, Rusové obsadili na začátku invaze proti Ukrajině v únoru 2022, ale v září téhož roku ho ukrajinská armáda dobyla zpět.

Ukrajinský generální štáb oznámil, že v pondělí večer ukrajinská armáda opět útočila na rafinerii v ruském městě Saratov, která zásobuje ruskou armádu. Toto průmyslové město je vzdáleno více než 600 kilometrů od hranic s Ukrajinou. Gubernátor Saratovského regionu Roman Busargin uvedl, že dronový nálet poškodil civilní infrastrukturu.

Ukrajinský generální štáb v úterý podle ruskojazyčné verze serveru BBC také sdělil, že ukrajinská armáda znovu útočila i na ropný terminál ve Feodosii na Ruskem anektovaném poloostrově Krym a zasáhla tam několik nádrží s palivem.

Ruské nálety na Ukrajinu mají dvě oběti, útoku údajně čelilo i Rusko
Sestřelený ruský FPV dron v ukrajinském městě Kosťantynivka, snímek z 1. listopadu 2025

Ukrajinské úřady informovaly o nejméně dvou obětech posledních ruských útoků a o třinácti zraněných. Jeden muž zemřel při útoku na Kosťantynivku v Doněcké oblasti a druhý při útoku ruských dronů na Kramatorsk.

