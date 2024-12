V Pobaltí narůstá hrozba Ruska. NATO se ale neshodne na jasné odpovědi

„Ukazujeme přítomnost v regionu a to, že jsme schopni odstrašením ochránit naši infrastrukturu,“ uvedla velitelka stálé námořní skupiny NATO SNMG1 Beata Królová. Mělké vody Baltského moře, kudy vedou obchodní trasy a klíčová infrastruktura, jsou ale extrémně náchylné. Aliance v oblasti zvýšila počet patrol a využívá i nové technologie. I tak ale dochází k podezřelým incidentům.

Podezřelé incidenty se netýkají pouze Pobaltí. Evropské tajné služby řeší také řadu požárů budov nebo třeba nákladu v letadlech společnosti DHL. „Jsme svědky toho, jak se Rusko, ale také Čína snaží destabilizovat země NATO pomocí sabotáží a hackerských útoků,“ uvedl generální tajemník NATO Mark Rutte.

Jakým způsobem odpovědět na šíření propagandy, dezinformací i politické vměšování, řešili ve středu ministři zahraničí členských zemí NATO v Bruselu.

Rusko napodobuje sabotážní doktrínu SSSR

Český ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) vyjádřil znepokojení nad rostoucími ruskými hybridními útoky a špionážními aktivitami, které v poslední době dosáhly až sta incidentů. Lipavský zdůraznil, že je nutné vyslat jasný signál Moskvě, že takové chování NATO nebude tolerovat.

Česká diplomacie již téměř rok usiluje o omezení pohybu ruských diplomatů v schengenském prostoru, avšak naráží na odpor některých zemí, které se obávají možné eskalace. Opatrnost některých členů NATO se propisuje i do popisu událostí. „Když tomu říkáte hybridní (akce), tak s tím v podstatě nemusíte nic moc dělat. Stačí o tom mluvit na konferenci a to ten problém vyřeší. Protože pokud to nazvete terorismem, budete už muset něco dělat,“ řekl na konci října dosluhující litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis.

Odborník na bezpečnost Marek Kohv z estonského think-tanku Centre for Defence and Security, varoval, že pokud NATO nevyužije aktuální příležitost k účinné reakci, Rusko může své destabilizační akce dále eskalovat. „Uvědomme si, že v podstatě napodobují sabotážní doktrínu Sovětského svazu z dob studené války,“ doplnil.