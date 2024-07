V Pásmu Gazy sílí odpor vůči Hamásu

V Chán Júnisu strhlo osm měsíců války k zemi desítky domů. Ceny potravin za tu dobu vylétly prudce vzhůru. „Lidé nemají dost peněz, ceny se minimálně ztrojnásobily. Před válkou stálo kilo jablek tři šekely. Teď stojí patnáct nebo dvacet,“ prohlásil trhovec v Chán Júnisu Muhammad al-Qidra.

Gazané před bombardováním v rámci Pásma prchají opakovaně, což znamená často i velké finanční ztráty. Nemožnost pořídit si drahé jídlo prodejcům přesto nevyčítají. „Obchodníci také trpí. Když se jim podaří provézt kamiony, musejí je pojistit. Čelí řadě hrozeb, protože tu není bezpečno. A nám nezbývá než se na ovoce jenom dívat,“ říká uprchlík z Bejt Hanúnu Wisam Naím.

Zdlouhavá cesta ze Západního břehu

Navzdory válce už zhruba polovinu dodávek jídla zajišťují vedle OSN sami palestinští obchodníci, tak jako Máher al-Atraš z Hebronu na okupovaném Západním břehu. Do Gazy to jeho kamiony mají jen 120 kilometrů. Kvůli obtížím na obou přechodech jim ale cesta zabere často dlouhé dny. „Kdybych posílal zboží do Číny, pravděpodobně by se tam dostalo dřív, než se dostane do Gazy,“ míní obchodník.

Dopravci musejí hradit vyšší ceny za benzin, úplatky prostředníkům nebo ochranu před rabováním. Před vjezdem do Gazy náklad pečlivě kontroluje izraelská armáda.

„Není tu žádný jasný protokol a není tu ani žádný oficiální úřad, který by vývoz zboží koordinoval. A tak vzniká chaos,“ popisuje předseda hebronského svazu obchodníků s potravinami Wasím al-Džabárí. „Dokážu zboží vyložit na místě určení nebo mě zastřelí (radikální izraelští) osadníci? To jsou naše každodenní výzvy,“ konstatoval předseda svazu dopravců na Západním břehu Ádel Amr.