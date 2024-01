V Marseille má pamětní desku český hrdina. Zachránil tisíce lidí před holocaustem

Československý konzul vydával pasy i po obsazení Československa. Podle příbuzných to byl člověk s normálními lidskými vlastnostmi a spoustou neřestí. Jeho opravdový charakter se projevil v nejtěžších chvílích.

Po Vladimíru Vochočovi se dnes jmenuje knihovna na českém honorárním konzulátu. „Na podobné věci z minulosti zapomínáme, proto jsem rád, že jsme objevili jeho stopy a můžeme si ho připomenout,“ říká honorární český konzul Pierre Paul Robin.

Příběh konzula inspiroval spisovatelku Lenku Horňákovou Civade k napsání románu Symfonie z nového světa, za který byla navržena na prestižní literární cenu Prix Renaudot. „Mně to trvalo několik let, než jsem to téma Vochoče přijala za své,“ říká. „Je to příběh naprosto neuvěřitelný, až šokující, a co bylo šokující, že byl neznámý.“

Vochoč nakonec unikl i gestapu, které ho chtělo zatknout, ale po válce skončil v komunistickém žaláři, kde strávil sedm let.