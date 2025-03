Ukrajinští vojáci stojí za Zelenským, ekonomové volají po rychlé reakci

Důstojník ukrajinské armády Myroslav Hai poukázal na velmi svérázný chod rozpravy v Oválné pracovně Bílého domu. „Nikdy jsem nic podobného neviděl. Připadalo mi, že spolu komunikují chlapi na ulici, a ne prezidenti. Zelenskyj ukázal příliš mnoho emocí. Pokud za aktuálních okolností mluvíte z očí do očí s lidmi, kteří vám pomohli se zbraněmi a penězi, pak emoce musíte udržet na uzdě – ale to, co řekl, byla pravda,“ upozornil Hai.

„Možná to prezident Trump nechápe, ale my jsme nesmírně vděční Američanům, Britům, Francouzům, Polákům – všem, kteří nám pomohli. A faktem je také to, že pokud by nás zítra přestal podporovat celý svět, nezastavíme se. Stále se budeme snažit zachránit naše rodiny, domy, zemi a nezávislost,“ dodal ukrajinský důstojník.

Vděčnost spojencům vyjádřil i sám Zelenskyj po nedělním summitu v Londýně. „Mluvil o tom, že se země dohodly, že budou podporovat Ukrajinu i nadále. Velmi silně si toho váží,“ komentovala zpravodajka ČT v okupované zemi Darja Stomatová s tím, že jde podle ní o důležitý vzkaz. „Ale až v dalších dnech budeme chápat, jak se tato pomoc bude projevovat a zdali to s ní Ukrajina zvládne, protože se stále mluví o tom, že by Spojené státy mohly svou pomoc zastavit,“ doplnila Stomatová.

Podnikatelé nepanikaří, ekonomové vybízí k reakci

Roztržku ve Washingtonu bedlivě sledovali také ukrajinští podnikatelé a ekonomové. V rozhovorech pro The Kyiv Independent se víceméně shodli na tom, že ještě není vše ztraceno. Kyjev má podle nich stále Američanům co nabídnout. Až emoce ochladnou, bude podle nich připraven na eventuální další kolo jednání.

„I když se politické poselství může změnit, základní ekonomické a obchodní vztahy mezi oběma zeměmi zůstávají odolné,“ konstatoval prezident ukrajinské obchodní komory Hennadij Čižikov.