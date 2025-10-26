U dětí v Gaze pozoruji větší agresivitu, říká psycholožka z Lékařů bez hranic


před 14 mminutami|Zdroj: ČT24
8 minut
Psycholožka z Lékařů bez hranic Mary Horganová o situaci v Pásmu Gazy
Zdroj: ČT24

Podle psycholožky z Lékařů bez hranic Mary Horganové jsou v Gaze největším současným problémem zranění. „Množství zlomenin, popálenin a amputací – na to se teď Lékaři bez hranic soustředí. Když jsem tu byla před tím, dominovaly nenakažlivé nemoci jako vysoký tlak, rakovina a podobně. Dnes jde o válečná zranění,“ vysvětlila ve vysílání ČT24 s tím, že je třeba zvýšit kapacitu odborníků na duševní zdraví, jehož poškození se podle ní začíná objevovat až s příměřím, kdy lidé mají čas přemýšlet o svých vnitřních bolestech.

V Gaze podle Horganové existují organizace, které poskytují psychologickou první pomoc a existují také organizace, které se starají o samotné zdravotníky. Ty podle ní nejprve sjednocují zaměstnance nemocnic, které pak učí, jak se o sebe starat, když pečují o své pacienty.

Jiné organizace podle Horganové přinášejí do táborů umění, výtvarné potřeby a hračky pro děti. „Samozřejmě je potřeba udělat ještě mnoho – jediná psychiatrická nemocnice byla během války zničená. Je tu mnoho zranitelných lidí, jako jsou těžce a dlouhodobě duševně nemocní, sirotci a vdovy,“ dodala.

Izraelské vedení nařídilo armádě zastavit dobývání Gazy
Izraelský voják nedaleko hranice s Pásmem Gazy

Psycholožka vypozorovala, že dospělí se snaží během války jen přežít – pracují celý den, mají hodinu nebo dvě na dopravu, pak musí nosit vodu a kanystry, musejí shánět dřevo, snaží se najít bezpečné místo pro svou rodinu. „Takže se moc nemluví o jejich emocionálních potřebách, ale samozřejmě když nastane příměří, pozoruji lidi, kteří mají čas přemýšlet o svých bolestech – ztratili tolik: domovy a komunity, rodiny a přátele a někdy i končetiny, pak to zpracovávají. Vidím hodně smutku, hodně zármutku a také úzkost z toho, co přinese zítřek,“ popsala některé těžké životní situace Palestinců v Pásmu Gazy.

Co se dětí týče, pozoruje u nich psycholožka v současné době mnohem větší agresivitu. „Hrají si na válku a perou se mezi sebou. Vidím agresivitu a potlačování emocí. Jiné jakoby se vracely do batolecích let – některé děti se počurávají, jiné zažívají panické ataky, pozoruji děti, které jsou velmi vystrašené a velmi úzkostné. Je tu tolik dětí, které ztratily jednoho nebo oba rodiče – týká se to asi 50 tisíc dětí,“ odhadla. Na druhou stranu umí děti podle psycholožky žít i přítomností – hrají fotbal v písku či cvrnkají kuličky.

Podle psycholožky z Lékařů bez hranic Mary Horganové jsou v Gaze největším současným problémem zranění. „Množství zlomenin, popálenin a amputací – na to se teď Lékaři bez hranic soustředí. Když jsem tu byla před tím, dominovaly nenakažlivé nemoci jako vysoký tlak, rakovina a podobně. Dnes jde o válečná zranění,“ vysvětlila ve vysílání ČT24 s tím, že je třeba zvýšit kapacitu odborníků na duševní zdraví, jehož poškození se podle ní začíná objevovat až s příměřím, kdy lidé mají čas přemýšlet o svých vnitřních bolestech.
Hurikán Melissa v Karibiku zesílil na čtvrtou kategorii s větrem o rychlosti až 225 kilometrů za hodinu a během neděle by mohl dosáhnout nejvyšší páté kategorie, informovalo americké Národní středisko pro hurikány (NHC). Na cestě k Jamajce, na jejíž jižní pobřeží by měl udeřit v úterý ráno tamního času, má v neděli do oblasti severního Karibiku přinést přívalové deště. Regionu podle NHC hrozí katastrofální bleskové povodně.
Argentinci v neděli rozhodují o obměně zhruba poloviny poslanců a třetiny členů horní komory parlamentu. Jde o první celostátní volby během mandátu prezidenta Javiera Mileie, které jsou vnímány jako referendum o jeho vládě a test jeho popularity. Americký prezident Donald Trump navíc podmínil finanční pomoc Argentině vítězstvím Mileiovy koalice. Poslední předvolební průzkumy ukazují na těsný souboj prezidentovy strany a jejích pravicových spojenců s opoziční levicí.
Mladé muže v Německu čeká dilema, jestli absolvovat vojenskou službu, kterou chce obnovit spolková vláda. Do jaké míry bude povinná, ukáže výsledek vyjednávání v rámci vládní koalice. Přibývá lidí, kteří výcvik se zbraní absolvují dobrovolně. Na druhé straně je ovšem také stále víc těch, kteří sloužit nechtějí.
Francouzská policie v sobotu večer zatkla dva muže, které podezírá, že se před týdnem podíleli na loupeži vzácných šperků z pařížského Louvru, píší francouzská média. Podle deníku Le Figaro ale klenoty zatím policie nenašla. Zatčení podezřelých později potvrdila i pařížská prokurátorka Laure Beccuauová, která ale neuvedla jejich počet.
Organizace Strana kurdských pracujících (PKK), která čtyři desetiletí vedla ozbrojený boj s tureckou armádou za práva Kurdů a letos v květnu oznámila ukončení své činnosti, uvedla, že stahuje všechny své jednotky z Turecka na sever Iráku. Informovala o tom v neděli kurdská tisková agentura Firat (ANF).
Tři lidé v noci na neděli zemřeli po ruském vzdušném útoku na Kyjev, uvedla ráno ukrajinská služba pro mimořádné situace. Zraněno je podle úřadů 33 lidí, včetně sedmi dětí. Podle dřívějšího vyjádření starosty Vitalije Klyčka byly zasaženy dva výškové obytné domy.
Teroristické hnutí Hamás bude v dalších oblastech Pásma Gazy hledat těla zbývajících třinácti rukojmí, pomoci mu v tom má egyptský tým s těžkou technikou, který vstoupil na toto palestinské území v sobotu večer. Vstup egyptských jednotek na palestinské území, kde platí od 10. října příměří po dvou letech války Izraele s Hamásem, osobně schválil izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Informoval o tom server The Times of Israel (ToI).
