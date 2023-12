Tusk sestaví novou polskou vládu, pověřil ho Sejm

Tuska jeden z předáků dosavadní opozice Borys Budka označil za „kandidáta demokratické většiny“ v novém parlamentu.

„Mám mimořádnou čest a potěšení ohlásit jménem 248 poslanců kandidaturu Tuska na premiéra. Tento návrh je předkládán nejen jménem poslanců a poslankyň, je to návrh ve jménu více než jedenácti milionů Polek a Poláků, kteří 15. října zvolili opravdu dobrou změnu,“ prohlásil Budka.

Zákonodárcům z dosud vládnoucí PiS vytkl, že se jen snaží co nejdéle udržet u moci, přestože volby prohráli. „Nepřekážejte, respektujte výsledek voleb. Uznejte, že si Poláci zaslouží opravdového premiéra,“ vzkázal Budka.

Jménem klubu poslanců PiS vystoupil dosavadní ministr obrany Mariusz Blaszczak, podle kterého Tusk na cestě k moci nebere na nikoho a na nic ohledy a manipuluje voliči. „Tusk (jako premiér) zacházel s Poláky jako lacinou pracovní silou pracující pro německou ekonomiku,“ prohlásil.

„Vše už tu bylo a pamatujeme si, jak to dopadlo: útěkem do Bruselu pro milionovou penzi,“ řekl na adresu Tuska, který byl premiérem v letech 2007 až 2014 a následně také předsedou Evropské rady. Očekává se, že Tusk v úterý předloží Sejmu program své vlády a požádá o důvěru. Hlasování by mělo následovat týž den.

Po říjnových parlamentních volbách získala strana PiS v Sejmu nejvíce mandátů, ale nikoli většinu potřebnou k sestavení stabilní vlády. Koaličního partnera strana posléze nesehnala. Na vládní spolupráci se naopak dohodly strany dosavadní opozice v čele s Tuskovou Občanskou koalicí. Opoziční lídr chce nyní kabinet sestavit se středovou Třetí cestou a Novou levicí.

Návrat k Evropské unii

Donald Tusk se bude snažit vylepšit vztahy mezi Varšavou a Bruselem, míní Michal Lebduška z Asociace pro mezinárodní otázky. „Bude velká snaha o to, aby Polsko zase hrálo výraznou roli v rámci Evropské unie,“ zdůraznil.

Analytik okomentoval i možné změny v transatlantických vazbách Polska. „Je možné, že se hlavní důraz skutečně přesune směrem k EU, ale Spojené státy určitě zůstanou klíčovým spojencem Polska,“ řekl, ale dodal, že záležet i na výsledku amerických prezidentských voleb a vzájemné dynamice s novou hlavou státu.

Lebduška také sdělil, že se dají očekávat změny „v řádu dnů a týdnů“ v polské televizi, která je podle něj „fakticky státní a s veřejnoprávní nemá nic společného“. Podle analytika bude také nová vláda řešit nepotismus ve státních firmách a soudnictví. Nepůjde ale prý navzdory očekávání kvůli široce rozkročené koalici o „výrazně liberální vládu“.