Trump může poslat Národní gardu do Portlandu, rozhodl odvolací soud

Americký prezident Donald Trump může poslat Národní gardu do Portlandu. Rozhodl o tom odvolací soud v San Franciscu. Agentura Reuters, která o verdiktu informovala, jej vnímá jako „důležité právní vítězství“ pro republikánského prezidenta, jenž vojenské jednotky vysílá do rostoucího počtu demokraty vedených měst.
Trumpovo rozhodnutí rozmístit Národní gardu do města pozastavila v říjnu předběžným opatřením soudkyně Karin Immergutová. Platnost jejího výroku ale pro změnu pozastavil v pondělí odvolací soud, když v poměru dva ku jedné došel k závěru, že prezident pravděpodobně postupoval v souladu se svými pravomocemi.
Šéf Bílého domu vyslání jednotek do Portlandu, jehož politické vedení s tím nesouhlasí, oznámil 27. září. Podle ministerstva obrany by dvě stě příslušníků oregonské Národní gardy mělo chránit federální majetek v místech, kde se pořádají nebo se pravděpodobně uskuteční protesty. V Portlandu na severozápadě USA žije zhruba 630 tisíc obyvatel.
Trump v posledních měsících nařídil vyslání Národní gardy do několika demokraty spravovaných měst, včetně Los Angeles, Chicaga, Washingtonu či Memphisu. V minulosti bylo takové opatření ze strany amerických prezidentů zcela výjimečné.