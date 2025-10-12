Odvolací soud ve Spojených státech odmítl žádost amerického prezidenta Donalda Trumpa o nasazení Národní gardy do Chicaga, píší agentury Reuters a AFP. Potvrdil tak rozhodnutí soudu nižší instance z tohoto týdne, který vyslání Národní gardy do téměř třímilionového města dočasně zakázal.
Odvolací soud odmítl Trumpovu žádost o nasazení Národní gardy do Chicaga
„Je nařízeno vyhovět žádosti o odklad federální správy Národní gardy,“ uvedl podle AFP odvolací soud. Bílý dům zdůvodňoval svoji žádost o nasazení Národní gardy do Chicaga nutností „chránit tamní federální agenty a majetek před násilnými protesty“, které se odehrály před budovami imigrační agentury ICE.
Příslušníci Národní gardy tak mohou zůstat ve státě Illinois, ale nemohou být přemístěni přímo do Chicaga, kam bylo vysláno podle americké armády přibližně 200 příslušníků národní gardy z Texasu a 300 členů tohoto rezervního sboru přímo z Illinois. Rozhodnutí odvolacího soudu umožňuje pozastavit nasazení vojsk, dokud nebudou předloženy další argumenty.
Nasazení i v dalších městech
Chicago je pátým městem spravovaným demokraty, ve kterém republikán Trump nařídil nasazení Národní gardy. To až dosud bylo výjimečným opatřením. Vojáky v posledních měsících poslal do Los Angeles, Washingtonu a Memphisu, pokaždé navzdory odporu místních úřadů považujících takové opatření za neoprávněné. Jeho rozhodnutí o nasazení Národní gardy v Portlandu v Oregonu federální soudkyně před několika dny dočasně zablokovala.
Trump dal tento týden najevo, že pokud soudy budou blokovat jeho rozhodnutí o nasazení Národní gardy v různých městech, mohl by využít zákon o povstání z roku 1807.