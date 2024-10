Tisíce vojáků KLDR míří k Ukrajině, tvrdí zdroj z armády

Přibližně dva tisíce severokorejských vojáků se po výcviku přesouvají na západ Ruska k ukrajinským hranicím, řekl agentuře Kjódó ukrajinský vojenský zdroj. Informace přichází jen pár dní poté, co jihokorejská zpravodajská služba uvedla, že se v Rusku nachází už asi tři tisíce vojáků z KLDR. Jejich přítomnost už potvrdil Kyjev i Spojené státy. Zprávy naopak odmítla Čína, která si prý není vědoma, že by Severokorejci působili na ruském území.

Spojené státy by měly „vážně zvážit přímou vojenskou akci proti (…) severokorejským jednotkám“, pokud vstoupí do ruské války na Ukrajině, reagoval republikánský předseda amerického užšího výboru pro zpravodajské služby Michael R. Turner.

Vyzval v této souvislosti administrativu demokratického prezidenta Joea Bidena, aby dala jasně najevo, že pokud se KLDR přidá k ruské agresi na Ukrajině, bude to pro USA překročení takzvané červené čáry.

Důkazy o vyslání Severokorejců do Ruska má i NATO. „Pokud by tyto jednotky byly určeny k bojům na Ukrajině, znamenalo by to významnou eskalaci severokorejské podpory nezákonné války vedené Ruskem,“ konstatovala ve středu mluvčí Aliance Farah Dakhlallahová.

Možné nasazení v Kurské oblasti

Německé ministerstvo zahraničí si kvůli situaci předvolalo chargé d'affaires KLDR. Polský prezident Andrzej Duda a jeho jihokorejský protějšek Jun Sok-jol ve čtvrtek důrazně odsoudili vyslání jednotek KLDR do Ruska, což může podle nich ohrozit globální bezpečnost.

Šéf ukrajinské vojenské rozvědky HUR Kyrylo Budanov už v úterý řekl, že vojáci patrně zamíří do Kurské oblasti, aby tam pomohli ruským jednotkám vypudit ukrajinské vojáky. Severokorejci podle jihokorejských zpravodajců procházejí výcvikem, například jak používat vojenskou techniku včetně bezpilotních letounů.