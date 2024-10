Výcvik vojáků KLDR v Rusku oživil debaty o vyslání evropských sil na Ukrajinu

Jihokorejská rozvědka oznámila, že Severní Korea vyslala do Ruska už celkem tři tisíce vojáků na podporu okupačních sil ve válce proti Ukrajině a snaží se izolovat rodiny vybraných vojáků, aby zabránila šíření informací, píše agentura Reuters. Německo si kvůli situaci předvolalo severokorejského diplomata a vedení NATO mluví o eskalaci konfliktu. Zprávy o možném vyslání severokorejských jednotek na Ukrajinu navíc oživily diskuse o případném zapojení evropských vojáků na straně Kyjeva, píše Politico.

Severní Korea nově vyslala do Ruska dalších patnáct set svých vojáků, tvrdí šéf jihokorejské zpravodajské služby Čo Te-Jong. O stejném počtu mužů hovořila rozvědka už minulý týden. Tyto speciální jednotky měly konkrétně zamířit mezi 8. a 13. říjnem do Vladivostoku na ruském Dálném východě.

Podle šéfa Pentagonu Lloyda Austina existují důkazy o tom, že jednotky KLDR dorazily do Ruské federace. „Co tam přesně dělají? To ještě uvidíme,“ uvedl podle listu The Washington Post. V podobném duchu se ohledně důkazů vyjádřila i Aliance.