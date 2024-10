Ukrajinský plán vítězství má pět bodů a tři tajné dodatky, řekl ve středu v ukrajinském parlamentu prezident Volodymyr Zelenskyj. První bod je podle webu geopolitický, druhý a třetí vojenský, čtvrtý se týká ekonomiky a pátý je bezpečnostní. Prvním bodem je pozvání do NATO, uvedl Zelenskyj. Prezident zároveň prohlásil, že pokud by se takzvaný plán vítězství podařilo realizovat, bylo by možné válku ukončit nejpozději v příštím roce. Kreml v reakci prohlásil, že by Ukrajina měla vystřízlivět.

Poválečného období se týká poslední bod plánu. Ukrajinské zkušenosti by měly být využity pro celou Severoatlantickou alianci a obranu Evropy, přičemž Kyjev podle Ukrajinské pravdy navrhuje po válce nahradit americkou armádu v Evropě ukrajinskými vojáky.

Podle Kremlu by měl Kyjev vystřízlivět a uvědomit si nesmyslnost politiky, kterou prosazuje. „Jiný plán by mohl být skutečně mírový, a to pokud by si Kyjev uvědomil marnost politiky, kterou prosazuje, pokud by pochopil, že je třeba vystřízlivět a uvědomit si také příčiny, které vedly k tomuto konfliktu,“ prohlásil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Peskov zdůraznil, že možnost mírového řešení za jistých podmínek existuje. Agentura TASS ale neuvedla, zda tyto podmínky specifikoval.