Peruánský soud zamítl žádost prokuratury, která chtěla zakázat odvolané prezidentce Dině Boluarteové opustit zemi. Spekulovalo se, že by mohla odejít do Ekvádoru, napsala ve středu pozdě večer agentura Reuters. Politička je vyšetřována mimo jiné kvůli údajné korupci. To Boluarteová odmítá, stejně jak odchod z vlasti.
Soud v Peru zamítl žádost zakazující tamní exprezidentce opustit zemi
Peruánský Kongres minulý pátek rozhodl o odvolání nepopulární Boluarteové, jejíž vláda podle zákonodárců „nezvládla boj s kriminalitou“. Prokuratura následně požádala soud, aby exprezidentce zakázal po dobu až tří let opustit zemi, a to kvůli dvěma případům týkajících se praní špinavých peněz a korupce.
V noci po jejím konci ve funkci se před ekvádorskou ambasádou v Limě shromáždil dav lidí, kteří spekulovali, že by mohla požádat o azyl v sousední zemi. Soudce nicméně žádost prokuratury zamítl s tím, že je neopodstatněná a že u Boluarteové útěk nehrozí.
„Nejsem zodpovědná za žádnou z těchto záležitostí. Jsem klidná, jsem doma a zůstanu v Peru,“ citovala prohlášení exprezidentky agentura AFP.
Kauza údajného praní peněz
Praní peněz se týká převodu peněz uprchlému šéfovi politické strany, a to ještě před nástupem Boluarteové do prezidentského úřadu. Korupce souvisí s údajným zneužitím jejího vlivu v prezidentské funkci ve prospěch jejích přátel včetně plastického chirurga, který ji v roce 2023 tajně provedl operaci nosu.
Třiašedesátiletá Boluarteová se řadila mezi nejméně oblíbené světové lídry, její popularita se v průzkumech pohybovala mezi dvěma a čtyřmi procenty. Čelí také obvinění z přijímání úplatků, mezi nimiž byly zřejmě i několikery luxusní hodinky značky Rolex, a její vláda ze smrtících zásahů proti protestům na podporu jejího předchůdce Pedra Castilla. Politička jakékoliv pochybení popírá.
Boluarteová je už šestým člověkem, který v Peru od roku 2018 zastává prezidentský úřad. Tři z jejích předchůdců jsou momentálně ve vězení. Odvolaná prezidentka se k moci dostala v prosinci 2022 poté, co působení Castilla ve funkci také ukončil Kongres.
Prozatímním prezidentem je od pátku 38letý José Jerí, dosavadní předseda Kongresu. Ve funkci bude do prezidentských voleb, které se konají příští rok v dubnu.