Rwanda chce přijímat deportované migranty z USA

před 2 h hodinami | Zdroj: ČTK

Prezident Spojených států Donald Trump na snímku z července 2025

Spojené státy a Rwanda se dohodly na tom, že africká země přijme až 250 migrantů deportovaných z USA. Podle agentury Reuters to uvedli mluvčí rwandské vlády a jeden nejmenovaný činitel. Americké úřady se k tomu zatím nevyjádřily.

Mluvčí rwandské vlády Yolande Makolová oznámila, že na základě dohody s Američany Rwanda deportovaným poskytne pracovní výcvik, zdravotní péči a ubytování a „dá jim příležitost přispět ekonomice, která v poslední dekádě patří mezi nejrychleji rostoucí na světě“. Podle citovaného rwandského činitele byla dohoda podepsána v hlavním městě Kigali, USA už prý zaslaly do Rwandy předběžný seznam vybraných deseti lidí.

Americký prezident Donald Trump by chtěl z USA deportovat miliony imigrantů, kteří tam žijí nelegálně a jeho administrativa zesílila snahy o jejich přesun do třetích zemí. Plány se týkají například posílání odsouzených zločinců do Jižního Súdánu nebo Svazijska. „Vhodná cílová destinace“ Rwanda se v posledních letech prezentuje jako vhodná cílová země pro migranty, které chtějí západní země deportovat. Nicméně lidskoprávní organizace poukazují na to, že vláda v Kigali nerespektuje základní lidská práva.

Trumpova administrativa tvrdí, že deportace do třetích zemí jsou rychlým řešením, jak odsunout některé migranty, a to včetně těch se záznamy v trestním rejstříku. Oponenti takového řešení odvoz lidí do třetích zemí označují za nebezpečný a krutý, protože se migranti mohou ocitnout někde, kde jim může hrozit násilí, kde jich chybí vazby a neznají jazyk. Spojené státy Rwandě za přijetí deportovaných osob zaplatí ve formě grantu, uvedl rwandský činitel, odmítl však říci, jaká je jeho výše. Kigali přijme jen lidi bez záznamu v trestním rejstříku a nebude je nutit, aby ve Rwandě zůstávali. budou moci kdykoliv vycestovat.